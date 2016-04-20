Выборы руководства Красного Креста Украины прошли непрозрачно - Transparency International

Об этом УНИАН сообщили в Transparency International Ukraine.

«Выборы нового руководства Общества Красного Креста Украины происходят непрозрачно – никакой информации о выборах на официальном сайте нет, нынешнее руководство не обнародовало финансовый отчет о своей деятельности»,- подчеркнули в организации.

Кроме того, отмечают в организации, выборы проходят в условиях, когда Общество обвинили в злоупотреблениях, и никакого основательного расследования по этому поводу не произошло.

В Transparency International Ukraine также напомнили, что в конце 2015 года общественные активисты разоблачили злоупотребления в Обществе, в частности многочисленные случаи торговли гуманитарной помощью, получения денег за бесплатные курсы первой медицинской помощи.

«Активисты до сих пор не увидели отчетности по 313 млн 545 тыс. 800 грн, которые были выделены на нужды ОККУ из государственного бюджета в течение последних четырех лет», - заявил юридический советник Transparency International Ukraine Дмитрий Кузин.

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В свою очередь сегодня на брифинге в Министерстве здравоохранения президент ОККУ Иван Усиченко сообщил, что сегодня в Киеве проходит XXI съезд ОККУ. «Будут подводиться итоги за последние пять лет деятельности Общества, проводиться анализ всех направлений деятельности»,- сказал Усиченко. По его словам, на съезде будет избрано новое руководство ОККУ, в частности, президент, вице -президенты, президиум Национального Общества Красного Креста Украины.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ОККУ Валерий Серговский сообщил, что на съезде большое внимание будет уделено пересмотру устава ОККУ и приведению его в соответствие с уставом Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

По его словам, новая редакция устава уже проанализирована Минюстом.

«Думаю, что этот устав мы сегодня примем. Будет еще комиссия, которая будет работать с Минюстом Украины, чтобы полностью привести его к нормам Международного Движения Красного Креста»,- сказал он.