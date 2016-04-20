Гройсман надеется, что новый глава Минздрава построит новую систему здравоохранения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что будущий министр здравоохранения сломает существующие негативные тенденции в этой сфере и построит новую систему.
Гройсман надеется, что будущий руководитель Минздрава сломает негативные тенденции в этой сфере и построит новую систему / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал во время брифинга.
По его словам, эта система нуждается в реформировании, поэтому очень важно, чтобы министр, который может быть назначен, имел волю сломать существующие негативные тенденции в этой сфере и построил новую систему.
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Однако ни о сроках назначения министра здравоохранения, ни о кандидатурах на эту должность Гройсман ничего не сообщил.
Он лишь назвал Министерство здравоохранения одним из ключевых, и пообещал оказывать его руководителю поддержку и помощь.
"Я буду всячески ему (министру – УНИАН) в этом помогать", - заверил Гройсман.