Гройсман надеется, что новый глава Минздрава построит новую систему здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал во время брифинга.

По его словам, эта система нуждается в реформировании, поэтому очень важно, чтобы министр, который может быть назначен, имел волю сломать существующие негативные тенденции в этой сфере и построил новую систему.

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Однако ни о сроках назначения министра здравоохранения, ни о кандидатурах на эту должность Гройсман ничего не сообщил.

Он лишь назвал Министерство здравоохранения одним из ключевых, и пообещал оказывать его руководителю поддержку и помощь.

"Я буду всячески ему (министру – УНИАН) в этом помогать", - заверил Гройсман.