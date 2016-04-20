Примут ли постановление, касающееся качества лекарств в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства.

"Сегодня правительство должно принять постановление, которое урегулирует вопрос поступления необходимых качественных лекарств на украинский рынок", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля утвердила новый состав Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом, однако кандидатура нового министра здравоохранения не была утверждена из-за отсутствия соответствующих кандидатур. При этом Гройсман отметил необходимость назначения руководителя Минздрава в ближайшее время.

Представляя Программу действий правительства, Гройсман отметил, что особое внимание будет уделено обеспечению справедливых цен на медицинские препараты.