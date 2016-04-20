ВР отказалась изменить закон о трудоустройстве инвалидов

12:25, 20 апреля 2016
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Верховная Рада Украины отклонила проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности в части трудоустройства людей с инвалидностью (№2299).

инвалид / proboknet.livejournal.com

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект в первом чтении проголосовали лишь 169 народных депутатов из 305, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, парламентарии также не поддержали предложение о направлении законопроекта на доработку в комитет и предложение направить его на доработку автору.

Законопроектом, в частности, предлагалось установить в Законе Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" перечень основных задач Фонда социальной защиты инвалидов. Среди них - реализация в пределах своей компетенции мероприятий по обеспечению занятости и трудоустройства инвалидов; выполнение программ и мероприятий по социальной защите инвалидов; осуществление мероприятий по сбору сумм административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе предприятиями, организациями общественных организаций инвалидов, физическими лицами, использующими наемный труд, норматива рабочих мест для трудоустройства инвалидов и учета указанных сумм.

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Согласно законопроекту, Фонд и его территориальные отделения для выполнения своих задач бесплатно получают информацию относительно предприятий, учреждений, организаций, в том числе предприятий, организаций общественных организаций инвалидов, физических лиц, использующих наемный труд, от центрального органа исполнительной власти по реализации государственной политики по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей - о проведении соответствующих регистрационных действий; от центрального органа исполнительной власти по вопросам реализации государственной налоговой политики - о среднеучетной численности (количестве) штатных работников учетного состава и фонде оплаты труда за год.

В случае если предприятия, учреждения, организации, в том числе предприятия, организации общественных организаций инвалидов, физические лица, использующие наемный труд, самостоятельно в срок до 15 апреля года, следующего за годом, в котором произошло нарушение норматива, установленного частью первой статьи 19 этого закона (по нормативу рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 4% среднесписочной численности (количества) штатных работников учетного состава за год, а если работают от 8 до 25 человек, - в количестве одного рабочего места), не рассчитали и не оплатили административно хозяйственные санкции, предусмотренные частью первой настоящей статьи, сумма административно-хозяйственных санкций и пени начисляется территориальными отделениями Фонда социальной защиты инвалидов на основании данных о среднеучетной численности (количестве) штатных работников учетного состава и фонда оплаты труда за год на предприятии, в учреждении, организации, в том числе предприятии, организации общественных организаций инвалидов, физических лиц, использующих наемный труд, полученных от центрального органа исполнительной власти по вопросам реализации государственной налоговой политики.

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