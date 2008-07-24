В пакетиках «растворимого кофе со сливками» нет ни кофе, ни сливок
Проведена независимая экспертиза
Большинство людей отдают предпочтение такому напитку, как кофе.
Тем более, что выбор его велик, пользуется спросом и, так называемый кофе «три в одном», тот самый, который в пакетиках с добавлением сливок и сахара.
Но, как оказалось, содержимое этих пакетиков с кофе далеко от идеала.
Экспертами журнала «Спрос» была проведена независимая экспертиза, которая протестировала наиболее популярные марки кофе «Петровская слобода», «Амаретто», «Голден Игл Классик», «Кофе Кинг 3 в 1», «Nescafe 3в 1», «Maxwell House 3 в 1».
Вначале было исследовано кофе на наличие в нем кофеина, ведь именно он придает нам бодрости. И что же было установлено? Кофеина в пакетиках оказалось ничтожно мало, если быть более точными, то в шести исследуемых образцах содержание кофеина составляло лишь 0,29-0,38%%.
Меньше всего этого бодрящего вещества оказалось в «Голден Игл Классик», «Кофе Кинг 3 в 1», а больше всего в «Амаретто», остальные образцы оказались в середине этих показателей. А ведь согласно ГОСТу в растворимом кофе на долю кофеина должно приходиться не менее 2,3% от общей массы. Не смотря на практической отсутствие кофеина, все представленные образцы вписались в нормативы по своим микробиологическим показателям. То есть, содержимое полностью растворяется, не имеет постороннего вкуса и запаха и напоминает по цвету натуральный кофе с молоком.
Тем не менее, на этом исследование не закончилось, эксперты заинтересовались и сливками, входящими в состав этого напитка. И, как оказалось, сделали они это не зря, так как ничего общего с привычным молочным продуктом белый порошок не имеет. Тем более что производители и не старались скрыть сей факт.
На обратной стороне пакетика было указано, там где перечислены все ингредиенты, написано «сливки растительного происхождения», хотя на лицевой стороне данная надпись отсутствует, что и вводит в заблуждение потенциальных покупателей.
А белый порошок изготовлен из растительных жиров и очень редко содержит в себе молочные компоненты.
Чтобы придать продукту больше сходства с натуральным, в него добавлены сахар, стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы и красители.
Специалистами была изучена этикетка более детально. По правилам маркировки продуктов все ингредиенты должны быть перечислены в порядке убывания, а это означает, что самую верхнюю позицию должен занимать тот компонент, который содержится в большем количестве и т.д. Но, на большинстве исследуемых образцов указано, что больше всего в кофейных пакетиках содержится сахара, а вот кофе занимает лишь последнюю позицию.
Причем, некоторые образцы именуют себя «растворимым кофе со сливками и сахаром».
А с «Голден Игл Классик» вообще детективная история, так как он заявлен и как натуральный кофе, и как кофейный напиток. Так что, без чашечки кофе не разберешься. Так и хочется сказать «Не верь глазам своим!».