Смородиновый чай - приятный и полезный

В народной медицине используют чай из плодов, листьев и почек смородины черной как мочегонное, потогонное и легкое слабительное средство. В листках черной смородины в период дозревания (в начале ноября) содержится 300-450 мг% аскорбиновой кислоты, есть также магний, марганец, серебро, медь, сера. Обнаружены также фитонциды, которые имеют антибиотические свойства, помогают уничтожать болезнетворные микробы, которые попали в организм. Смородину используют и от золотухи (препараты листьев - внутрь и внешне) и для улучшения обмена веществ (в случае кожных заболеваний).

Чай из листьев имеют потогонные и мочегонные свойства (выводят из организма пуриновые вещества и избыток мочевой кислоты), потому их применяют во время лечения ревматизма и подагры.

Смородиновый чай приятен на вкус, он хорошо влияет на весь организм, утоляет жажду, улучшает обмен веществ и функцию разных органов и систем.

Для приготовления напитка берут 1 ст. л. измельченных листков на 1 л воды. Чаще всего к смородине добавляют листья малины и ежевики (поровну); если преобладает аромат смородины, то количество ее нужно уменьшить.

Вот несколько рецептов:

- листья смородины, ежевики, липы и соцветия иван-чая - по 5 г, трава душицы 5 г;

- листья смородины, ежевики - 5 г, листки с соцветием иван-чая и листьев земляники - по 5 г, трава чебреца - 2 г, плоды шиповника - 10 г;

- листья смородины, облепихи, вишни, зверобоя - в равных частях.

Листья собирают в начале ноября, вместе с черешками и оставляя верхушечные и нижние, чтобы не навредить плодоношению кустов.

Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил, которые обязательно нужно использовать во время заваривания чая, как натурального, так и из лекарственных растений. Самые главные из них: не перегревать заварку, не разбавлять ее, не пользоваться металлической чайной посудой.

Наилучше использовать мягкую воду. Если вода жесткая, ее необходимо смягчить: дать отстояться.

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