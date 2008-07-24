ЕС ввел запрет на приготовление утки по-пекински

Еврокомиссия ввела запрет на приготовление на территории Европейского Союза одного из самых знаменитых блюд китайской кухни - утку по-пекински.

Причина введения такой меры - значительное количества угарного газа, поступающего в атмосферу во время приготовления по древнему китайскому рецепту.

Как показали проведенные экспертами Еврокомиссии замеры, концентрация угарного газа на кубический сантиметр в кухнях китайских ресторанов превосходит установленные в ЕС нормы.

В результате с нынешней недели в Лондоне и других крупнейших столицах стран ЕС инспекторы приступили к опечатыванию печей-кастрюль, в которых готовится блюдо, а рестораны в экстренном порядке исключают утку по-пекински из своих меню.

Для ее приготовления используются специальные печи-кастрюли, где достигается температура в 300 градусов. Изжаренная таким образом птица не представляет опасности для здоровья человека, однако Еврокомиссия посчитала за лучшее запретить подобную технологию приготовления пищи.

В тоже время, владельцы китайских ресторанов Лондона разработали новую конструкцию печей-кастрюль, при использовании которых происходит значительно меньше выделения угарного газа. Планируется, что этим улучшенным печам будет присвоен специальный сертификат Евросоюза