ВОЗ оценит, как Украина отреагировала на вспышку полиомиелита

Эксперты из разных стран мира сосредоточат внимание на эпидемиологическом надзоре, а также деятельности властных структур и медицинских работников, направленной на сохранение Украиной статуса страны, свободной от полиомиелита.

Заместитель Министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец сделал доклад об эпидемической ситуации в стране. Он сообщил зарубежным коллегам о результатах трехраундовой дополнительной иммунизации против полиомиелита, которая продолжалась в Украине с октября 2015 г. до февраля 2016 г. «За время проведения дополнительной иммунизации, из запланированных 3 798 258 детей в возрасте от 2 мес. до 10 лет, получивших хотя бы одну дозу ОПВ 3 423 803 детей, что составляет 90,1%», - сообщил Перегинец.

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Также он отметил, что важной составляющей в процессе борьбы со вспышкой было обучение медицинских работников, которое проводилось при поддержке международных партнеров во всех регионах страны. В частности, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) провел ряд тренингов для повышения осведомленности врачей в каждой области.

Результатом работы миссии станет заключение специалистов ВОЗ относительно того, удалось остановить циркуляцию вакцино-родственного вируса полиомиелита в Украине.