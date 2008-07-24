Физическая активность – секрет молодого сердца

Умеренные занятия спортом позволяют омолодить стареющее сердце. Люди в возрасте 60-75 лет, которые занимались в течение года физическими упражнениями, извлекли пользу для своего здоровья, улучшив метаболическую функцию, сократив сахар в крови и стабилизировав сердечную работу.

Среди женщин отмечались более успешные результаты физической активности, чем у мужчин. Во многом люди развивают сердечные проблемы именно из-за малой подвижности в старости, замечают американские врачи.

Часовая ходьба, бег или езда на велосипеде 3-5 раз в неделю защищали пожилое сердце от ишемии и сердечного приступа. Было зафиксировано, что мускулы сердца стали работать эффективнее – почти так же, как и у молодых людей. Добровольцы чувствовали себя лучше благодаря правильному сердечному метаболизму - их сердца использовали глюкозу и жирные кислоты для энергии во время физических нагрузок.

Терапевты Университета Вашингтона призывают пенсионеров изменить образ жизни и приучиться к регулярной физической тренировке, чтобы наполнить здоровьем и молодостью собственный организм.

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