Фонд Ахметова ”Развитие Украины” объявил конкурс «Вместе против туберкулеза»

В рамках национального конкурса «Украинские СМИ против эпидемии туберкулеза» Благотворительным Фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке Управления по делам прессы и информации Донецкой облгосадминистрации объявляется дополнительный конкурс для СМИ, которые находятся и работают в Донецкой области. Конкурс пройдет под названием «Вместе против туберкулеза». Объявление дополнительного конкурса обусловлено реализацией областной Программы и актуальностью проблемы туберкулеза для Донецкого региона, которой уделяется предельное внимание.

Учитывая, что срок подачи материалов на всеукраинский конкурс СМИ с 20 мая по 20 августа 2008 года, материалы для участия в конкурсе для СМИ Донецкого региона «Вместе против туберкулеза» просьба подавать с 20 августа по 20 ноября 2008 года.

Члены жюри конкурса «Вместе против туберкулеза» не рассматривают материалы СМИ Донецкой области, которые были заявлены и участвовали в общенациональном конкурсе «Украинские СМИ против эпидемии туберкулеза». Для этого ведется общий реестр участников и присланных ими материалов.

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при участии Украинского журналистского фонда приглашает журналистов принять участие в конкурсе на лучший материал и самое полное освещение темы борьбы с туберкулезом.

Проведение конкурса разрешит привлечь внимание общественности к актуальной социальной проблеме. Ведь каждые 5 секунд в мире регистрируется новый случай заболевания туберкулезом, каждые 15 секунд обрывается жизнь еще одного пациента с этим диагнозом. В Украине с 1994 по 2005 гг. вдвое увеличилось количество лиц, у которых впервые выявлено это заболевание. У 13,6% из них диагностировано заболевание, стойкое к противотуберкулезным препаратам.

Принять участие в конкурсе приглашаются газеты, журналы, телерадиокомпании, Интернет-издания, информационные агентства, заинтересованные в подготовке репортажей и статей про:

- угрозу эпидемии туберкулеза,

- профилактику заболевания,

- необходимость лечения на ранней стадии,

- истории излечившихся пациентов,

- нужды специализированных медицинских учреждений,

- толерантное отношение к больным и повышение качества их жизни,

- объединение усилий государства, социально ответственного бизнеса, общественных организаций и журналистов для ограничения масштабов эпидемии.

Материалы, представленные на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в эфир в период с 20 мая по 22 августа 2008 года. Публикации подаются в 2 экземплярах, вместе с сопутствующей информацией о СМИ (адрес, телефон, тираж), справкой о публикации или эфирной справкой с указанием даты выхода материала.

Материалы на конкурс принимаются до 22 августа 2008 года включительно (для почтовых отправлений - соответственно 22 августа 2007 года по почтовому штемпелю организации почтовой связи отправителя).

Критериями выбора победителей конкурса являются:

а) Количество информационных выходов, посвященных эпидемии туберкулеза

б) Качество материалов, которое оценивается исходя из таких требований:

• актуальность и значимость темы для формирования отношения населения к эпидемии туберкулеза;

• аргументированность изложения и глубина раскрытия темы;

• использование сравнительной информации, статистических данных и аналитики;

• выразительность, точность и понятность языка изложения;

• креативность и нестандартность подходов к написанию материала.

За лучшее освещение эпидемии туберкулеза в печатных изданиях, информационных агентствах, Интернет-изданиях:

1-е место - 20 000 грн. (1 премия)

2-е место - 10 000 грн. (2 премии)

3-е место – 5 000 грн. (3 премии)

За лучшее освещение эпидемии туберкулеза в эфире теле- и радиокомпаний:

1-е место - 20 000 грн. (1 премия)

2-е место - 10 000 грн. (2 премии)

3-е место – 5 000 грн. (3 премии)

За самое активное и последовательное освещение борьбы с эпидемией туберкулеза в течение продолжительного периода 1 редакция получит премию - 5 000 грн. (Премия будет вручаться по итогам работы редакций на протяжении 2007-2008 гг.)

Представители 25 наиболее активных редакций получат ценные призы и будут приглашены 19-21 сентября в Ялту, где примут участие в бесплатном трехдневном семинаре. Оплату участия в этом мероприятии полностью берут на себя организаторы конкурса.

Материалы на конкурс просьбы отправлять по адресу Украинского журналистского фонда:

01012 Киев, Майдан Независимости, 2, оф. 740.

Телефон (044) 279-59-88, (067) 402-57-62

E-mail: zhurfond@gmail.com

www.ujf.net.ua

Дополнительную информацию о проблеме туберкулеза можно получить на сайте http://www.stoptb.in.ua