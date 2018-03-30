В Украине начался сезон грибных отравлений

В медицинских заведениях традиционно начинают регистрировать случаи отравлений грибами. Этот год, к сожалению, не стал исключением: в 2008 отравилось грибами уже 27 людей, из них 3 детей, 1 ребенок умер.

Об этом УНИАН сообщили в Минздраве Украины.

Анализ случаев отравлений грибами в Украине свидетельствует, что большинство отравлений обусловлены употреблениям пластинчатых ядовитых грибов (в первую очередь, бледной поганки), которые ошибочно воспринимаются за съедобные шампиньоны и сыроежки. Отравления также могут повлечь съедобные грибы, которые не прошли надлежащей термической обработки или выросли на загрязненных территориях - вдоль скоростных трасс. Ведь бледная поганка во многих регионах просто не растет, например, на юге, однако основные массовые отравления регистрируют именно там.

Нередко отравляются грибами, которые большинство опытных грибников спокойно кладут в корзины. Ошибиться же они могут, если собирают очень молодые плодные тела, когда еще не проявились морфологические признаки. Например, собирают сыроежки, а среди них может спрятаться бледная поганка, которая еще не раскрылась и внешне их напоминает. Немало случаев, когда больные попадали в больницы после потребления сыроежек, синяков, зонтиков и тому подобное.

Необходимо правильно подготовить грибы к потреблению. Многие пациенты утверждают, что варили грибы долго. Однако, важна не длительная варка. Необходимо несколько раз сливать отвар, потому что он является опаснейшим (по меньшей мере трижды, через каждые полчаса варки).

Симптомы грибного отравления:

1. Характерные признаки отравления - тошнота, рвота, боль в животе, расстройство

желудка, повышение температуры тела - появляются через 30-60 минут после употребления некачественных блюд из сыроежек, недоваренных осенних опенек, сатанинских грибов, ненастоящих дождевиков. Такие отравления по большей части не приводят к летальности, однако могут иметь серьезные следствия для системы пищеварения.

2. Симптомы отравления - галлюцинации, расстройство или потеря сознания, нарушения дыхания и сердечной деятельности - появляются через час-два после употребления красных мухоморов ядовитые вещества которых поражают нервную систему. Человек будет захлебываться от смеха и страдать от галлюцинаций. Может даже потерять сознание. Если пострадавшему не оказать медицинскую помощь в первые часы, то спасти его жизнь сложно.

3. Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, других грибов. Коварство их в том, что яд, попав в желудок, на протяжении длительного времени (до 3-ох суток) не вызывает никаких симптомов. Признаки отравления могут проявиться лишь тогда, когда в желудке не останется и следа от грибов, а человек уже и забудет, что их ел. Головокружение, тошнота, сильная жажда, судороги, посинение губ, ногтей - все это возникает, когда ядовитые вещества достигнут мозга.

К смертельно опасным грибам принадлежит и свинушка тонкая, которая растет под Киевом, и многие сторонники "лесного мяса" любят ее есть. Однако, этот гриб чрезвычайно опасен. Он влечет у отдельных людей сильную аллергическую реакцию, которая приводит к заболеванию крови. При отравлении человек может умереть через две недели. Сейчас этот гриб занесен в список смертельно ядовитых грибов.

Отравление этими несъедобными грибами преимущественно является смертельным даже при своевременном обращении за медицинской помощью. Смертельной считается даже минимальная доза яда. Потому обязательно нужно мыть руки после прикосновения с грибами. Немало случаев, когда яд передавался на другие продукты через немытые руки.

Больше всего настораживает медиков то, что среди отравленных грибами больных есть дети, даже однолетнего возраста, спасти их удается очень редко. Также следует помнить, что блюда из грибов тяжелые для переваривания. Их не должны употреблять дети, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печенки или с хроническими заболеваниями других внутренних органов.

В Украине встречается около 80 видов несъедобных грибов. Приблизительно 20 из них - особенно опасны для жизни человека.

Чтобы не отравиться дикорастущими грибами:

1. Откажитесь от употребления дикорастущих грибов, как от продукта вообще, а употребляйте искусственно выращенные, покупая их в магазинах.

2. Не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах. Безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

3. Если Вы все же отправились в лес собирать грибы, то обязательно учтите следующее:

Никогда не кладите в корзину грибов, которых не знаете; остерегайтесь пластинчатых грибов.

Не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, в которых нечетко выражены морфологические признаки, а также те, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях.

Во время засухи грибы лучше не собирать. В знойную погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины.

Внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюда или делать заготовки.

Не употребляйте сырых грибов.

Отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не меньше трех раз).

Готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не больше суток.

Грибы – еда не для детей, потому не давайте грибных блюд малолетним детям. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим мамам.

Никогда не применяйте „домашних" методов определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек - они ошибочны. Серебро темнеет от взаимодействия с аминокислотами, которые есть и в съестных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, который также содержится во всех грибах.

Если после употребления грибов чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки в своих близких (тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе):

- Немедленно вызывайте "скорую помощь". До ее приезда промойте желудок 1-2 л раствора марганцовки или солевого раствора, можно сделать очистительную клизму. Пейте много жидкости.

- Даже при облегчении состояния обязательно обратитесь в ближайшее лечебное учреждение.

- Недоеденных грибов не выбрасывайте. Их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.

Никакого самолечения! Чем больше токсинов попадут в кровь, тем более тяжелым будет ход отравления.

В зарубежных странах отравления дикорастущими грибами случаются редко, поскольку люди почти не собирают грибов в лесах.