Сердечно-сосудистые болезни на первом месте среди всех болезней в Украине

В Одессе состоялось выездное совещание по вопросам выполнения Государственной программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы при участии Министра здравоохранения Украины Василия Князевича.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Минздрава Украины.

В ходе совещания были заслушаны доклады начальников областных управлений здравоохранения относительно реализации Государственной программы в Одесской, Львовской и Донецкой областях.

На совещании Министр здравоохранения Украины отметил, что сердечно-сосудистые и сосудисто-мозговые заболевания - одна из важнейших медико-биологических и социальных проблем в Украине. Они занимают первое место в структуре болезней, предопределяют почти две трети всех случаев смерти и треть причин инвалидности. Медико-социальный груз сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний заключается также в том, что они существенно влияют на длительность и качество жизни населения, на показатели потерь жизненного потенциала страны. Поэтому борьба с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями является одним из приоритетов государственной политики в отрасли здравоохранения.

Министерством здравоохранения Украины разработана Государственная программа предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний на 2006-2010 годы, утвержденную постановлением Кабинета Министров Украины от 31.05.06 №761, но подготовленно соответствующий общий приказ МОЗ и АМН Украины от 21.12.06 № 847/71 относительно ее реализации. Постепенная реализация этой программы с каждым годом улучшает ситуацию.

Основным заданием и целью Государственной программы является предупреждение и снижение уровня заболеваемости сердечно-сосудистого и сосудисто-мозгового профиля, инвалидности и смертности от ее осложнений, а также увеличение длительности и повышения качества жизни больных. Общая стоимость Программы составляет 796 млн. 316,8 тысяч грн.

На совещании также поднимался вопрос о создании и функционировании трех региональных кардиохирургических центров (Донецк, Львов, Одесса).

Также уделялось значительное внимание вопросу о предоставлении предложений относительно создания Национального реестра вживленных кардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибриляторов и электрофизиологичных обследований; проведения коронарографий и стентирований; вшитых клапанов и других изделий кардиохирургического назначения.

Уровень сердечно-сосудистой смертности в Украине является одним из наивысших в Европе.

Смертность от болезней системы кровообращения в структуре общего количества умерших в 2007 г. составляла - 63 %. В развитых странах Западной Европы и Северной Америки - около 50%.

В 2007 году количество людей, которые имели болезни системы кровообращения в Украине достигла 24,5 млн. лиц, то есть больше 53% населения, из них работоспособного возраста почти 9 млн. человек, то есть почти каждый третий случай обращения больного в лечебно-профилактическое заведение происходит по поводу отмеченной патологии.

По статистической информации специалистов Минздрава ежегодно регистрируется около 50 тысяч случаев инфаркта миокарда, 100 - 120 тысяч инсультов, 4 тысяч приобретенных пороков сердца и рождается свыше 5 тысяч детей с врожденными аномалиями сердечно-сосудистой системы, 30-40 % из них находятся в критическом состоянии с первых дней и месяцев жизни. Естественная летальность при вродженных пороках сердца достигает до 42%, то есть без хирургического вмешательства 42% пациентов умирает в детском возрасте (до 18 годов), в частности 90% из них - в возрасте до 1 года, который существенно влияет на показатель младенческой смертности. Кардиохирургическая операция - единственный путь спасти детей с врожденными патологиями сердца, тем самым снизить показатели инвалидности и младенческой смертности.