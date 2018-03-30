Какое состояние репродуктивного здоровья украинцев?

21 июля 2008 года при участии Министра здравоохранения Украины Василия Князевича в МОЗ состоялось заседание Координационного совета по вопросам выполнения Государственной программы "Репродуктивное здоровье нации" на период до 2015 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Целью заседания Координационного совета было проведение анализа осуществления мероприятий Программы, а также контроля за выполнением определенных заданий по разработанным показателям оценки (конечными и промежуточными) независимыми экспертами с широким обсуждением общественности для внесения необходимых изменений.

Министр здравоохранения Василий Князевич отметил, что тема репродуктивного здоровья чрезвычайно сложная, и в то же время чрезвычайно важная. Основным заданием Программы является направленность на улучшение репродуктивного здоровья населения как составляющей решения проблем демографической и социально-экономической ситуации в стране, а также улучшение качества и доступности медицинской помощи, пропаганду здорового образа жизни, ответственного отцовства и безопасного материнства.

По данным ВОЗ любая проблема здоровья решается на 70% при условии полноценной информации населения. Потому на этапе утверждения Программы, всеми региональными органами самоуправления был согласован проект Программы с финансовыми расчетами с разграничением запланированных расходов на государственных, местных и внебюджетных.

По оперативным данным показатель материнской смертности увеличился на 36% по сравнению с 2006 г. (2006 р.-11,5 на 100 тыс. новорожденных, 2007 - 17,8). За 6 месяцев текущего года показатель составляет 15,6 на 100 тыс.живонародженных.

Создание и деятельность службы планирования семьи в Украине доказала свою эффективность именно в преодолении основных причин расстройства репродуктивного здоровья: в предупреждении непланируемой беременности и снижении уровня инфекций, которые передаются половым путем. Просветительская деятельность, помимо остального, службы планирования семьи совместно с заведениями образования на местах помогают сформировать здоровый образ жизни, более ответственное половое поведение у подростков и молодежи, чувство ответственного отцовства и личной заинтересованности в сохранении своего здоровья на протяжении всей жизни. Быстрое реагирование на "взрывообразную ситуацию" с венерическими заболеваниями населения в 96-97-х годах среди всех возрастных групп населения (например, количество зарегистрированных случаев сифилиса у подростков 15-17 лет увеличились в 37 раз) дали возможность за последние годы снизить их уровень в 5-7 раз, количество абортов - в 5 раз (из 1 млн. в 90-х годах до 200 тыс. в 2006 г.) и переместиться в рейтинге ВОЗ в группу стран со средним уровнем распространения абортов.

Получены позитивные сдвиги в преодолении факторов расстройства репродуктивного здоровья, которые положительно повлияли на здоровье беременные (например, на протяжении 2002-2006 гг. уровень заболеваемости мочеполовой системы после десятилетнего роста снизился на 10%, органов кровообращения - 15%, заболеваемость анемий беременных - на 15%) показаны позитивные сдвиги в заболеваемости беременных, что бесспорно способствует уменьшению осложнений хода беременности, родов и улучшению здоровья новорожденных.

Успешное осуществление профилактических мероприятий и внедрения инновационных перинатальных технологий позволило снизить уровень усложненных родов, который свыше десяти лет (до 2002 г.) сохранялся на уровне 70%, после чего наступило стабильное его снижение и в 2006 г. он составлял 48,6%. Кроме того, наметилась позитивная тенденция к уменьшению количества тяжелых осложнений: эклампсии с 3,9% в 2002 г. до 2,9% в 2006 г., соответственно кровотечений с 3,4% до 2,%, аномалий родовой деятельности с 10,3% до 6,7%.

Снижение уровня усложненных родов бесспорно повлияло на позитивные изменения в здоровье новорожденных. Так, заболеваемость новорожденных в родильных стационарах за период 2001-2006 лет снизилась почти на 30% (в 2002 г. 271,0 на 1000 рожденных живыми, 2006 - 202,0, 2007 р.- 183,89).

К современным перинатальным технологиям также относятся мероприятия профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку. Создание в Украине системы деятельности родовспомогательных заведений совместно с центрами профилактики и борьбы со СПИДом позволило снизить уровень перинатального инфицирования детей с 30% в 2000 г. до 7,1% в 2006р. но до 4,2% в 2007 г.

Невзирая на определенные позитивные достижения, Минздрав продолжает совершенствовать статистический учет заболеваний и состояний, которые отмечены выше, поскольку они непосредственно влияют на качество последующих организационных технологий и способствуют оцениванию динамики показателей, как в известной мере позитивной и успокоительной. Выше отмеченное нуждается в ускоренном создании рабочих групп по разработке нормативно-правовых актов и усовершенствования системы мониторинга мероприятий Программы; решение вопросов полного статистического учета (в том числе, с привлечением данных частных и ведомственных ЛПЗ); усиление мероприятий по внедрению в деятельность заведений здравоохранения стандартов и протоколов лечения