Киевских курильщиков заставят соблюдать закон

Киеврада намерена усилить контроль за соблюдением правил курящими в столице.

Постоянная комиссия Киеврады по вопросам охраны здоровья и социальной защиты согласовала на своем заседании проект решения о мероприятиях по поводу упорядочивания курения в Киеве.

Как сообщила председатель комиссии, депутат Киеврады от Блока Леонида Черновецкого Алла Шлапак, согласно проекту планируется запретить употреблять табачные изделия в Киеве на территории следующих объектов: детские площадки, места для детского отдыха, включая игротеки, компьютерные клубы и кинотеатры, остановки общественного транспорта, лифты, подъезды, общежития, подземные переходы, таксофоны, церкви, заведения образования, охраны здоровья, культуры и физкультуры, офисные помещения, заведения торговли, зоны отдыха, включая парки, пляжи и скверы, а также органы государственной власти и местного самоуправления. Перечисленные объекты будут обязаны обустроить изолированные места для курения с оборудованием специальных информационных табличек.

Киеврада намерена рассмотреть данный проект на сессии 28 августа или же в сентябре, после его согласования регуляторной комиссией горсовета. Шлапак также напомнила, что данный проект рассматривался еще Киеврадой прошлого созыва, однако в связи с перевыборами “затормозился”.

Согласно решению, с нарушителей этих положений будут стягиваться административные штрафы, предвиденные законодательством Украины. “Штрафы небольшие – 18 грн. Поэтому мы будем очень надеяться на сознательность общества”, - отметила Шлапак.

Исполнение данного решения будет контролироваться Главным управлением по вопросам благоустройства, а также Главным управлением градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды. При утверждении всех проектов по строительству и реконструкции будут требовать, чтобы учитывались места для курящих. После принятия решения планируется совершить проверки всех объектов. “А что касается собственников, в договорах аренды и других документах будет указываться, что они обязуются исполнять данные решения. В другом случае, несоблюдение правил будет основанием для расторжения или непродления договоров аренды”, - сказала Шлапак.

Она также объяснила, что решение Киеврады необходимо для того, чтобы усилить и сделать более эффективным контроль за курением в столице со стороны правоохранительных органов. По словам Шлапак, существующего закона Украины, а также распоряжения киевского городского головы для этого недостаточно. Необходим регуляторный акт местного совета. “Распоряжением нельзя обязать изменить требования к арендаторам и застройщикам, а решение Киеврады имеет такую силу”, - сказала Шлапак.

По данным Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киевской городской государственной администрации, в Киеве насчитывается около 800 тысяч курильщиков, преимущественно среди молодежи. По мнению управления, молодежь попадает в зависимость от табака во многом благодаря агрессивной рекламе табачных изделий.

Управление считает, что определение мест на территории города, где курение будет запрещено, оградит некурящих горожан от вредного влияния табачного дыма и поможет киевлянам отказаться от курения.

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