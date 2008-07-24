Минимальная соцпомощь инвалидам с детства будет составлять 544 грн.

Минимальная государственная социальная помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам с 1 июля 2008 года составляет 544 гривни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной политики Украины.

Пресс-служба Минтруда напоминает, что Кабинетом Министров Украины 16 июля 2008 года за №654 принято постановление “О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан”, которым предусмотрено, что в случае, если ежемесячный размер государственной социальной помощи, назначенной в соответствии с Законом Украины “О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам” инвалидам с детства и детям-инвалидам (с учетом доплат, установленных законодательством а также ежемесячной государственной адресной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 26 марта в 2008 г. №265) не достигает 544 грн., таким лицам устанавливается доплата в сумме, которой не хватает до отмеченного размера.

Размер государственной социальной помощи в соответствии с Законом Украины „О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам” по состоянию на 01.07.2008 г. будет составлять (с учетом норм отмеченного постановления):

для инвалидов с детства I группы – 723 грн.;

для инвалидов с детства ІІ группы - 544 грн.;

для инвалидов с детства ІІІ группы - 544 грн.;

для детей-инвалидов (без надбавки на досмотр) – 544 грн.;

для детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой (без надбавки на досмотр) – 544 грн.;

для детей-инвалидов с надбавкой на досмотр – от 607,4 до 677,4 грн.;

для детей-инвалидов, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой с надбавкой на досмотр – от 776,10 до 846,10 гривен.

Таким образом, минимальные размеры помощи, которые выплачиваются этой категории граждан, повышаются с 1 июля 2008 года, и будут составлять 544 грн.

Пересчет государственной социальной помощи будет осуществляться органами труда и социальной защиты населения без предоставления гражданами заявлений.

На сегодня государственную социальную помощь получают более 256 тыс. инвалидов с детства и законных представителей детей-инвалидов.