Рада урегулировала вопрос предоставления пенсии ухаживающим за престарелыми

Верховная Рада приняла закон об урегулировании вопроса предоставления пенсии гражданам, осуществляющим уход за престарелыми лицами, внесением правок в законы «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которые предполагают замену термина "престарелый" на «лицо преклонного возраста».

За принятие депутатского законопроекта №2274а об уточнении правовых норм, которые урегулируют вопросы определения категорий лиц, подлежащих государственному пенсионному страхованию, проголосовало 270 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в украинском законодательстве нет определения термина «престарелый», из-за чего граждане, ухаживающие за такими людьми, испытывают трудности с начислением и получением пенсии.

Согласно закону «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» лицо преклонного возраста – это человек, который достиг пенсионного возраста или до его достижения осталось менее полутора лет.

Читайте такжеНа обустройство первого хосписа в Одессе необходимо 9 млн грнКак сообщал УНИАН, в Украине вступил в силу закон, который возвращает право выходящих на пенсию граждан подавать для начисления пенсии справку о доходах за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года. Такое право украинцы имели до 1 января 2016 года, а с 1 января для начисления пенсии использовались данные о зарплате с 2000 года. Это приводило к тому, что пенсионеры, которым пенсии назначались до 31 декабря 2015 года, и те, кому пенсии назначались уже после 1 января 2016 года, могли получить при прочих равных условиях разную пенсию.