Вес новорожденного - показатель его здоровья

Ученые утверждают, что вероятность развития гипертонии и сосудистых заболеваний в зрелом возрасте можно предсказать еще при рождении - по массе тела младенца.

Любопытно, что данные выводы, по словам исследователей британского Саутгемптонского университета, распространяются лишь на новорожденных мальчиков.

Среди девочек, родившихся с недостаточным весом, подобной закономерности не наблюдалось.

Предыдущие исследования показали зависимость размеров младенца и вероятности развития у него в более позднем возрасте сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В статье, опубликованной в журнале European Heart Journal, приводятся результаты наблюдения за группой из 140 восьмилетних мальчиков.

Стрессоустойчивость

Те из них, кто родился с более низкой массой тела, нежели остальные сверстники, в ходе тестов на умственные способности и стрессоустойчивость демонстрировали большую склонность к нервозности.

Этим мальчикам также требовалось больше времени, чтобы вернуться в нормальное состояние.

При этом у них увеличивалась частота сердечных сокращений и нарастало сосудистое сопротивление.

И хотя все эти показатели оставались в целом в пределах возрастной нормы, ученые считают, что мальчики, имевшие более низкую массу тела при рождении, в зрелом возрасте с большей вероятностью будут страдать от высокого сосудистого сопротивления и проблем с кровяным давлением.

По словам руководителя исследовательской группы доктора Александра Джонса, те же тесты, проведенные среди девочек, данной закономерности не подтвердили.

Это позволяет ученым предположить, что первоначальная спонтанная реакция на стресс у мужчин и женщин имеет в своей основе различные нейрофизиологические механизмы.

news.bbc.co.