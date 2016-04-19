СМИ: Минздрав может возглавить директор меддепартамента Минобороны

Будущим министром здравоохранения может стать глава военно-медицинского департамента Минобороны Андрей Верба.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированный источник во фракции БПП.

Верба родился в Жмеринке, в Винницкой области, в 1966 году. До назначения в Минобороны полковник медицинской службы Верба оперировал в военно-полевом госпитале.

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