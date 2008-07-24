В Австралии ”лошадиный” вирус Хендра угрожает людям

В Австралии зафиксирована вспышка вируса Хендра (Hendra), вызывающего смертельное заболевание у лошадей. Вирусологи считают, что столкнулись с новой разновидностью вируса, и не исключают, что Хендра может приобрести способность передаваться от человека к человеку.

Вирус Хендра был выделен в Австралии в 1994 году, после вспышки инфекции, в результате которой погибли 14 лошадей и один работник конезавода. Еще одного заболевшего человека удалось спасти. После идентификации вируса он были признан причиной смерти еще одного австралийца, скончавшегося несколькими месяцами ранее.

Вирус Хендра относится к семейству Paramyxoviridae. Люди могут заразиться вирусом при близком контакте с больным животным. Заболевание, по симптомам напоминающее грипп, сопровождается высокой температурой, головной болью, сонливостью; угрожающими жизни осложнениями являются пневмония и поражение центральной нервной системы. Случаев передачи инфекции от человека к человеку до настоящего времени зафиксировано не было. У лошадей заражение вирусом Хендра приводит к гибели животного в течение нескольких дней.

Новая вспышка малоизученного заболевания была зафиксирована в штате Квинсленд в начале лета. Анализы подтвердили наличие вируса у шести лошадей. Двое сотрудников ветеринарной службы также заразились вирусом – в настоящее время они находятся в больнице. Под наблюдением врачей находятся еще 50 человек, контактировавших с больными животными.

По словам директора Австралийского объединенного центра исследований в области биологической безопасности Юма Филда (Hume Field), первые данные генетических исследований свидетельствуют о том, что новая вспышка вызвана новой разновидностью вируса Хендра. По данным ветеринаров, у заболевших животных наблюдаются неврологические симптомы, которых не фиксировалось во время предыдущих вспышек.

Резервуаром вируса Хендра являются австралийские летучие мыши, у которых инфекция протекает бессимптомно. Пути передачи вируса лошадям до сих по не установлены.

medportal.ru