Легкое чувство голода делает людей счастливыми

После огромного количества перепробованных современными людьми диет и прочих ограничений в потреблении как полезных, так и вредных калорий выяснилось, что легкое чувство голода делает людей счастливее.

Ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что недавно открытый гормон грелин, отвечающий за испытываемое организмом чувство голода, регулирует уровень стресса в крови. Когда мы голодны, уровень этого гормона повышается и, вероятнее всего обладает антидепрессивным эффектом.

Эксперименты, поставленные на мышах сотрудниками лаборатории юго-западного медицинского центра Техасского Университета, показали, что мыши с пониженным уровнем грелина были угнетены. Их бросали в воду, они даже не пытались плыть. Грызуны не доходили до выхода в лабиринте и сторонились других мышей, помещенных в ту же клетку.

Мыши с повышенным уровнем грелина, напротив, активно плавали в воде, с удовольствием исследовали новую окружающую обстановку и тяготели к общению с другими мышам, пишет группа ученых в июльском номере исследовательского издания Nature Neuroscience.

Ученые выдвинули предположение, что позитивные реакции на чувство голода являются защитной реакцией организма млекопитающего, который должен был в боях и трудах добывать себе пропитание.

"Вы не добьетесь эффекта антидепрессанта, пока не сбросите 10-15 процентов своего веса", - отметил ведущий исследователь Майкл Латтер - "Так что привыкание в данном случае не грозит".

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