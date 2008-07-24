СЭС опровергает сообщения об ухудшении качества морской воды у пляжей Одессы

Морская вода у всех городских пляжей Одессы, в том числе у пляжа „Дельфин” на территории Приморского района, соответствует действующим нормам водопользования - отдыхающим купаться и загорать рекомендуется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня главный врач санэпидстанции Приморского района Одессы Сергей ВЛАСКИН, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы ухудшившемся качестве морской воды у пляжа «Дельфин».

По словам главсанврача, «сотрудники Приморской СЭС регулярно отбирают пробы воды для проведения анализов, последний раз это было осуществлено в понедельник, 21 июля. И специалисты в очередной раз подтвердили, что слухи об ухудшении качества морской воды - это полный бред».