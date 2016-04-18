22 апреля можно пройти бесплатную диагностику относительно меланомы

22 апреля специализированные медицинские учреждения страны, в том числе и некоторые частные, будут проводить бесплатный прием граждан с целью выявления меланомы и других злокачественных новообразований кожи на ранней стадии.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщили председатель Комитета Верховной Рады по вопросам охраны здоровья, координатор программы “Евромеланома” в Украине Ольга Богомолец, главный внештатный дерматовенеролог Минздрава Украины, президент Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов Виктор Степаненко, хирург-онколог, директор Национального института рака Ольга Колесник и другие врачи, активисты.

Читайте такжеПри ранней диагностике 95% пациентов с меланомой вылечиваются - медикиВ частности они подчеркнули, что одна из целей Всеукраинского дня меланомы — напомнить обществу перед началом летнего сезона о рисках и опасности для здоровья вследствие чрезмерного приема солнечных ванн или посещения соляриев, а также предоставить информацию о том, как можно самостоятельно обнаружить риск образования меланомы.

“В течение последних 20 лет я постоянно подчеркиваю важность профилактических осмотров для сохранения своей жизни и здоровья. Через личное общение и особенно через масс-медиа пытаюсь донести до людей, какую важную роль в вопросе выявления онкозаболеваний кожи имеют самоосмотры. Например, американская статистика свидетельствует, что первичное выявление меланомы в 80% случаев устанавливается в домашних условиях членами семьи, а не врачами”, - отметила Богомолец.

По словам председателя общественной организации “Стоп меланома” Игоря Канчалабы, сегодня немногие украинцы задумываются над тем, какую опасность может таить в себе маленькое пятно на нашем теле. “Под влиянием солнца и ультрафиолета происходят изменения, представит смертельную опасность. Ведь меланома — одна из наиболее злокачественных опухолей кожи, которая в течение первого года после установления диагноза может привести к смерти”, - отметил он.

“День меланомы — это прежде всего день информирования населения о рисках перерождения родинки. День, когда медики, представители СМИ и общественности объединятся с целью профилактики и уменьшения смертности от онкологических заболеваний среди украинцев”, - подчеркнула директор Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец Лариса Орехова.

Медики и активисты призвали общество приобщиться к Всеукраинскому дню диагностики меланомы. Ведь статистика свидетельствует, что злокачественные новообразования кожи на сегодняшний день является наиболее распространенным видом онкологии в Украине. Только в прошлом году за один день осмотров предварительный диагноз меланомы установлен у 208, рак кожи — у 750, других злокачественных новообразований кожи — у 901 человека. В общем в специализированные онкологические заведения и для окончательного установления диагноза было направлено 1859 человек. Всего за 7 лет (2009-2015 годы) проведения таких мероприятий в Украине было осмотрено 140608 человек, среди которых было выявлено 546 случаев меланом.