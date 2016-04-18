Гройсман поручил разработать предложения по снижению цен на лекарства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству экономического развития и торговли и Министерству здравоохранения в течение недели наработать предложения по снижению цен на лекарства, а также обеспечению больниц препаратами, необходимыми для онкобольных детей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, такое поручение премьер дал во время рабочего совещания по проблемам с обеспечением больниц препаратами для онкобольных детей и стоимости лекарств.

“К сожалению, люди часто умирают, потому что просто не могут приобрести необходимые лекарства”, - подчеркнул Гройсман.

Читайте такжеГройсман раскритиковал первого замглавы Минздрава Александру ПавленкоКроме того, во время рабочего совещания с представителями ответственных министерств были наработаны неотложные шаги, благодаря которым больницы для онкобольных детей уже в течение нескольких ближайших дней начнут получать необходимые препараты.

Читайте такжеВ системе здравоохранения накопилось очень много проблем - Премьер-министрВ связи с этим премьер-министр поручил Минздраву и Министерству финансов наладить механизм и отработать график поставок препаратов с целью предотвращения подобных проблем в будущем.