Пьем и худеем

В этой статье мы будем говорить о диете, суть которой состоит в большом употреблении различной жидкости. Такая диета поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и очистить организм. Для того чтобы было легче выдержать такой рацион питания и избежать чувства голода, необходимо пить примерно один раз в час. Пить можно зеленый чай, травяные отвары, чай каркаде, воду и специальные коктейли.

Следует также отметить, что продолжительность диеты – пять дней, за это время вам нельзя пить алкогольные напитки, соки с искусственными красителями и различные газированные напитки.

К плюсам этой диеты можно отнести то, что она предусматривает девять приемов пищи, что позволяет не чувствовать голода. Первый прием пищи должен состоять из одного стакана домашнего лимонада. Примерно через час, вы должны выпить чай и фруктовый коктейль. Для приготовления фруктового коктейля вам потребуется смешать двести граммов любых свежих ягод или фруктов, кроме бананов и винограда, с двустами граммами нежирного молока. Полученную смесь нужно взбить в миксере.

Еще через час, выпейте рисовый отвар. По истечении часа, вам необходимо выпить фруктовый чай.

Следующий прием пищи должен состоять из овощного коктейля. Для его приготовления вам потребуется смешать мелко порезанный огурец, зелень и помидор, с двустами граммами нежирного кефира. Смесь взбейте в блендере.

При желании в коктейль можно также добавить зубчик чеснока или болгарский перец.

По истечении часа, после этого прима пищи, необходимо выпить фруктовый коктейль. Через час, после предыдущей «трапезы» нужно выпить отвар, приготовленный из отрубей.

Следующий прием пищи предусматривает употребление только овощного коктейля.

Перед тем, как идти спать, выпейте стакан нежирного кефира.

Следует также отметить, что в случае, если вас будет сильно мучить чувство голода, то старайтесь притупить его при помощи выпитой воды.

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