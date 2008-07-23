Диета и ваша группа крови

14:00, 23 июля 2008
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Список продуктов, которые полезны именно вам

Диетологи со всего мира придерживаются того правила, что в стремлении улучшить свою фигуру,в первую очередь, следует ограничиться от тех продуктов, которые не усваиваются, т.е. не подходят вашему организму. Как же определить раз и навсегда, какие продукты питания нам хороши, а от каких следует немедленно отказаться или ограничить их в объеме?

На помощь приходит не что иное, как группа крови! Именно по ним распределяются продукты на совместимые и несовместимые каждому организму в отдельности. Зная, какая у вас группа крови, вы сможете наладить здоровый образ жизни и употреблять в пишу только те продукты, которые не вызовут в вашем организме отложения калорий в ненужные килограммы.

1 группа крови считается самой древней и самой распространенной. Ею обладают порядка 35% всего человечества. Основой ежедневного рациона людей с данной группой крови является мясо и рыба. Однако при частом его употреблении необходимо остерегаться слишком жирных сортов, которые достаточно кушать 3-4 раза в неделю. Растительные продукты также очень полезны. Следует ограничить в еде количество яиц, мучных продуктов и молочных. Из хлебных изделии можно ржаной хлеб в ограниченных количествах.Лучше избегать таких продуктов, как капуста (цветная, белокочанная, брокколи) и цитрусовые, которые могут отрицательно сказаться на действии щитовидной железы, а также кетчуп и все маринады. Среди напитков лучше всего воспринимается зеленый чай, с добавлением мяты, шиповника или липы. Следует ограничить употребление алкогольных напитков и кофе. Способствуют похудению такие продукты, как морские водоросли, морепродукты, йодированная соль, салаты, зелень и шпинат.

При 2 группе крови предпочтение отдается нежирным сортам мяса, а лучше всего вовсе ограничится частым употреблением мясом птицы. Однако очень полезны все продукты растительного происхождения, в особенности в сыром виде. Молочные продукты также следует ограничить в употреблении. Из напитков рекомендуется кофе, красное вино, зеленый чай. Также полезны свежевыжатые соки из грейпфрута, вишни, ананаса, моркови. Похудению способствуют масла, в особенности оливковое, соевые продукты, овощи и ананас.

При 3 группе крови следует есть мясо и рыбу, яйца. Нечасто можно есть морепродукты. А вот овощи и фрукты можно употреблять в неограниченном количестве. За исключением помидоров. Также не стоит часто есть орехи и семечки, которые могут поспособствовать при 3 группе крови увеличению жировой массы. Противопоказаны злаки и зерновые культуры. Не следует злоупотреблять куриным мясом и жирной свининой. Хороши для похудения зеленый чай, клюквенный сок, из капусты, винограда и ананаса. Не следует употреблять газированные напитки и томатный сок. Из продуктов при диете рекомендуются зеленые салаты, зелень, яйца, телятина, печень, продукты из сои.

Для людей с 4 группой крови следует кушать мясо в небольших количествах, но периодически. Мясо рекомендуется индейки, кролика. Очень полезными являются молочные продукты, рыба и морепродукты. Следует ввести ограничение на блюда из злаковых культур, а в качестве гарнира готовить макаронные изделия. Самым полезным среди масел является оливковое. Фрукты полезны все, кроме апельсинов и бананов. Среди напитков следует придерживаться кофе, чая из ромашки, зеленого чая, настоя шиповника или боярышника. Избегать необходимо липовых чаев. Сбросу лишних килограммов способствует рыба, водоросли, зелень, кисломолочные продукты, ананасы.

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