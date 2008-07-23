Маркировка продуктов с ГМО - по инициативе производителя

Маркировка продуктов "Без ГМО" в Украине пока еще осуществляется по инициативе производителя, поскольку нет наработанной процедуры к Закону “О безопасности и качестве пищевых продуктов”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на круглом столе "ГМО – есть или нет?" заявил начальник "Укрметртестстандарта" Владимир СЕМЕНОВИЧ.

Он отметил, что процедура маркировки пищевых продуктов предусматривает, что пищевые продукты, содержащие меньше 0,1% ГМО, могут добровольно маркироваться производителями, поставщиками или продавцами надписью "Без ГМО" в соответствии с порядком, установленным Кабинетом министров Украины.

"Согласно постановлению Кабинета министров, пищевые продукты, которые содержат более 0,9% генетически модифицированных организмов, подлежат обязательной маркировке. Также предлагается добровольная маркировка пищевых продуктов, которые не содержат ГМО", - отметил В.СЕМЕНОВИЧ. "Не содержат, – уточнил он, - это меньше 0,1%".

По словам директора Департамента маркетинга компании "Конти" Евгения ВАСИЛЕНКО, компания сознательно начала маркировать изделия надписью "Без ГМО" со стратегической целью. "С мая месяца все наши продукты мы помечаем специальным знаком "Без ГМО". Мы верим, что в будущем люди станут отдавать предпочтение продуктам без ГМО, будет, по крайней мере, часть людей, которые будут платить дополнительные деньги за чистоту продукта. Благодаря этому мы также планируем укрепить свои позиции как на украинском, так и на европейском рынках", – объяснил он.

Представители компании "Конти" признают, что использование генетически не модифицированного сырья обходится компании значительно дороже. "Если сравнивать стоимость сои немодифицированной и модифицированной, то модифицированная стоит в десять раз дешевле", - отмечают они.

Справка УНИАН. Производственное объединение «Конти» основано в 1997 году, на протяжении последних лет входит в тройку лидеров кондитерского рынка Украины и десятку крупнейших в России. С 2003 года в состав группы «Конти» входит ЗАО «ПО «Конти» и ЗАО «Конти-Рус». Основные производственные активы группы: Донецкая КФ, Константиновская КФ, Горловская КФ – в Украине и Курская КФ – в России.

Система менеджмента качества предприятия подтверждена сертификатом по версии ISO 9001:2000 и НАССР (системы безопасности пищевых продуктов).

**ГМО (генетически модифицированные организмы) - это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены при помощи методов генной инженерии для придания им некоторых полезных свойств. Например, в растения можно ввести гены, отвечающие за устойчивость к вредителям, гербицидам, неблагоприятным условиям произрастания. Или в геном животных можно ввести модификации, позволяющие увеличить содержание полезных белков в молоке.

Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенеза. Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.