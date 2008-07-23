Госкомстат: рождаемость в Украине возрастает

В докладе также сообщается, что уровень рождаемости по сравнению с январем–маем 2007 г. возрос с 9,7 до 10,2 младенцев на 1 тыс. населения. По отдельным регионам он значительно отличается: от 8,4 рожденных на 1 тыс. жителей в Черниговской области до 13,6 в Волынской области.

В то же время с ростом рождаемости увеличивается уровень смертности. По сравнению с январем–маем 2007 г. он возрос с 17,2 до 17,5 умерших на 1 тыс. населения, а в Черниговской области этот показатель вдвое выше, чем в Киеве (соответственно 22,5% и 11,2%).

Структура причин смерти населения в январе–мае 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти не изменилась. Первое место занимают болезни системы кровообращения, второе – новообразования, третье – внешние причины смерти.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 июня этого года в Украине проживали 46239,7 тыс. человек. На протяжении января–мая 2008 г. численность населения уменьшилась на 133 тыс. человек или на 6,9 человека в расчете на 1 тыс. жителей.