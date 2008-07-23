Процессы старения можно приостановить

Ученые пришли к интересному выводу о том, что процессы старения в организме можно приостановить, а, следовательно, продлить годы жизни за счет снижения уровня гормона трийодтиронина. А этого можно добиться просто, достаточно лишь снизить калорийность потребляемой пищи на триста-пятьсот калорий. Такой вывод учеными был сделан на основании проведенных исследований на лабораторных мышах. При сокращении калорийности дневного рациона у них замедлились процессы старения.

На данный момент причину такого положения дел ученые видят именно в меньшей выработке вышеуказанного гормона, что, в свою очередь, приводит к замедлению обменных процессов в организме, а это замедляет старение и изнашиваемость тканей.

Трийодтиронин в нашем организме в большем количестве вырабатывается при употреблении некоторых видов продуктов, конечно же, в первую очередь речь идет о сладостях, которые мы предпочитаем употреблять в качестве десерта, о жирной пище, о продуктах, предлагаемых нам в Макдоналдсе, ведь порой мы не можем удержаться от порции такой аппетитной картошки-фри, от гамбургера и.т.д.

Ученые уверены, что в процессе проведенного эксперимента им удалось установить, что сократить выработку данного гормона путем снижения калорийности употребляемой пищи можно не только у лабораторных животных, но и у людей.

В настоящее время ученые заняты изучением вопроса о том, к каким именно изменениям в наших тканях приводит количество потребляемых калорий.

В новом эксперименте принимают участие добровольцы, которых разделили на две группы. В одной из них было сокращено количество калорий в дневном рационе на триста-пятьсот, а во второй – привычное меню оставалось прежним, но при этом присутствовали ежедневные занятия спортом. Добиться положительных результатов в снижении веса удалось, как участникам из первой группы, так и участникам второй. Но, вот выработка гормона трийодтиронина снизилась лишь у добровольцев, которые сократили калорийность дневного рациона.

Безусловно, пока еще рано подводить итоги, но, сама идея о сокращении дневной калорийности пищи имеет под собой основание. Ученые продолжат изучение данного вопроса, так как вопросы старения играют важную роль в жизни каждого из нас.

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