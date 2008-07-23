Прополис при женских болезнях

Для лечения многих женских заболеваний с успехом используется прополис, например, при воспалительных процессах во влагалище, шейке матки, также, для более быстрого заживления ран после проведения гинекологических операций.

Прополисная мазь активизирует защитные силы организма, обладает противовоспалительными, противомикробными свойствами и ранозаживляющим эффектом.

Перед тем как ввести ватный тампон, с нанесенной на него мазью, влагалище предварительно очищают от секрета. Удалить тампон следует через десять-двенадцать часов, курс лечения составляет от десяти до двенадцати дней. Чаще всего хватает проведения одного курса такого лечения, чтобы наступило выздоровление. А в некоторых случаях его следует повторить.

Вот еще один рецепт с прополисом, здесь вам потребуется взять 35%-ный спиртовой раствор прополиса и смочить в нем ватный тампон, после чего тампон вводится во влагалище и прижимается к стенке матки, которая предварительно очищена от секрета. Через восемь–двенадцать часов тампон следует удалить. При бактериальных, грибковых и иных инфекциях, а также при эрозии шейки матки, курс лечения составляет семи до десяти дней. Если же вы используете десятипроцентную настойку прополиса, то ее следует разводить водой.

Такой метод превосходит по эффективности прочие методы лечения.

Возьмите 15 мл 20%-ной настойки прополиса и такое же количество настойки календулы, смешайте с шестьюдесятью граммами ланолина, чтобы получилась однородная масса. Такое лекарство используется для лечения эрозии шейки матки.

В очищенную шейку водится тампон на десять-двенадцать часов, затем он удаляется, процедуру следует проводить один раз в сутки.

Смешайте в равных частях настойку календулы и 10%-ный спиртовой экстракт прополиса, его можно заменить 20%-ной настойкой прополиса. Одну столовую ложку полученной смеси разведите в полулитре теплой кипяченой воды и используйте в качестве спринцеваний, примочек, ванночек при воспалительных заболеваниях женской половой системы.

Можно приготовить сбор, в который включить кору дуба – двадцать граммов, календулу лекарственную – двадцать граммов, цветки ромашки аптечной – пятнадцать граммов, траву тысячелистника – пятнадцать граммов, траву зверобоя продырявленного – пятнадцать граммов, цветки бессмертника песчаного – пятнадцать граммов. Четыре-пять ложек сбора в измельченном виде залейте одним литром кипятка и кипятите на медленном огне в течение пяти-семи минут, настаивайте один-два часа, после чего отвар процедите. В отвар следует добавить десять миллилитров 20%-ной настойки прополиса, использовать отвар следует в теплом виде для спринцевания один-два раза в день при различных воспалительных заболеваниях.

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