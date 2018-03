Помады от известных косметических фирм опасны для здоровья

Многие помады известных и дорогих косметических фирм содержат недопустимо высокие и опасные для здоровья уровни свинца, обнаружили эксперты.

Вначале в США и Канаде под подозрение попали новые помады для губ от фирм "Dior", "L’Oreal" и "Covergirl", которые, как оказалось после лабораторных тестирований, имеют в составе двойное количество химиката. Американская группа потребителей "The Campaign for Safe Cosmetics" в сотрудничестве с ассоциацией "The Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association trade group" проверили 33 помады, произведённых брэндовыми фирмами, и анализ показал, что две трети подобной продукции содержат завышенные количества свинца.

По словам учёных, свинец - мощный нейротоксин, вызывающий многочисленные проблемы для здоровья и в частности репродуктивную дисфункцию. Вещество, попадая в организм, вызывает бесплодие, выкидыш, поведенческие и умственные нарушения, почечный отказ. Для беременных женщин и маленьких детей свинец может привести к смертельному исходу. Свинец является естественно вырабатываемым химическим элементом, непреднамеренно добавленным в косметику, однако врачи настаивают на полном запрете его содержания в любых парфюмерных товарах.

ami-tass.ru