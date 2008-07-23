Пересадка тканей животных без риска?

Английские ученые нашли способ, позволяющий тканям животных приживаться в организме человека, не вызывая реакции отторжения.

Как утверждают ученые из университета английского города Лидса, пересадку тканей животных, таких как кровеносные сосуды, сухожилия и ткани мочевого пузыря, скоро можно будет широко внедрить в медицинскую практику.

Человеческих органов для пересадок катастрофически не хватает, и многим пациентам приходится долго ждать. А использование тканей животных в настоящее время весьма ограничено и малоэффективно.

В частности, уже более десяти лет больным пересаживают сердечные клапаны свиней. Но они имеют весьма ограниченный срок службы, поскольку не обрастают собственной тканью пациента и первоначальный дефект не устраняется.

Самую серьезную проблему это представляет для детей, поскольку пересаженный клапан не растет по мере роста ребенка и его нужно часто менять.

Ученые из Лидса при помощи замораживания, химической обработки и ультразвука научились удалять с тканей животных клетки и молекулы, которые вызывают нежелательную реакцию иммунной системы больного.

После такой обработки остается "скелет", на который впоследствии подсаживаются клетки больного. Таким образом, создается ткань, которая не отвергается организмом, устраняет изначальный дефект и растет вместе с организмом.

Пока испытания нового метода проводились только на животных. Однако, как сообщил один из участников проекта профессор Джон Фишер, в будущем году запланированы клинические испытания.

Перспективный метод

"Речь идет о пересадке относительно простых тканей, например, кровеносных сосудов, сердечных клапанов, связок и сухожилий", - рассказывает он.

"Сейчас у хирурга есть два пути: либо взять ткань у самого пациента, либо ждать, пока появится донорская ткань, но доноров всегда не хватает. Новый метод очень привлекателен для врачей, поскольку все эти ткани можно заготовить заранее", - добавляет профессор.

Ученые из Лидса совместно с Национальной службой крови и трансплантации работают над методикой, позволяющей создавать сердечные клапаны для детей.

Однако, как указывает хирург из Эдинбурга Джон Форсайт, сделать в этом направлении еще предстоит очень много.

По его словам, есть вероятность, что биологический "скелет", очищенный от всех оригинальных клеток, может все же через некоторое время вызвать реакцию иммунной системы человека. Кроме того, при использовании такой ткани есть риск возникновения инфекции.

Однако, по мнению Джона Форсайта, "если можно устранить главную причину отторжения, безусловно, стоит продолжать исследования".

news.bbc.co.uk