Чем рискуют отвыкшие от ходьбы автомобилисты

Болезни позвоночника

Шейный и поясничный остеохондроз. Последний может аукнуться грыжей позвоночного диска и ущемлением седалищного нерва - боль адская.

Провокаторы: тряска, сидение в скрюченном состоянии - склонившись к рулю и вытянув выпрямленные ноги к педалям.

Что должно насторожить: боли в шее, пояснице, головная боль, быстрая утомляемость мышц спины и ног, онемение пальцев рук.

Профилактика: Отрегулируйте сиденье и настройте зеркала так, чтобы сидеть прямо, упираясь головой в подголовник, и не выворачивать шею, следя за движением, под поясницу подложите подушку. Правильный изгиб позвоночника - в виде буквы «S». В длительных поездках каждые 3 часа делайте остановки и разминайтесь: походите, помашите руками, покрутите бёдрами, сделайте наклоны.

Проблемы со стопами

Артрит (покраснение и болезненность суставов пальцев ног), пяточная шпора, бурсит (воспаление суставной сумки), плоскостопие.

Провокаторы: недостаток ходьбы, неравномерная нагрузка на стопы во время нажатия на педали.

Что должно насторожить: похрустывание, боль и отёки в ступнях.

Профилактика: Ежедневные пешие прогулки, ходьба по гальке, захватывание камешков пальцами ног, перекатывание палочки ступнями, массаж стоп. Во время остановок в долгой дороге походите на носках, на внутреннем и наружном крае стоп. Можно обратиться к ортопеду, который порекомендует ортопедические стельки или обувь.

Поражения глаз

Конъюнктивит, ощущение «песка в глазах», аллергические воспаления, перенапряжение глазных мышц.

Провокаторы: мелькание света и тени, всевозможных побрякушек на зеркале, тонированные стёкла, табачный дым, пыль, выхлопные газы, едкие пары от некачественного омывателя стёкол.

Что должно насторожить: покраснение и резь в глазах, усталость глаз.

Профилактика: Не вешайте на зеркало заднего вида безделушки, чаще вытряхивайте пепельницы, протирайте пыль и пылесосьте в салоне, удалите слишком тёмную тонировочную плёнку со стёкол. Подберите солнцезащитные очки с качественными линзами.

Простудные заболевания

Насморк, больное горло, воспаление мышц шеи и груди (миозит) и как верх беспечности - воспаление лёгких.

Провокаторы: сквозняки, создаваемые кондиционерами и открытыми окнами.

Что должно насторожить: обычные симптомы начинающейся простуды.

Профилактика: Не открывайте больше одного окна, не выскакивайте из жаркого салона в прохладу улицы легко одетыми, в машине направляйте холодный воздух кондиционера вверх или к ногам, а не в лицо. Одевайтесь по погоде, а не для машины.

Застой крови

Икак следствие - геморрой, варикозное расширение вен на ногах, нарушения в репродуктивных органах.

Провокаторы: долгое сидение в одной позе.

Что должно насторожить: сосудистые «звёздочки», ноющие боли и чувство жжения в ногах, отёки; боль и кровь при дефекации.

Профилактика: Стоя в пробке, ёрзайте пятой точкой по сиденью, сжимайте и разжимайте ягодицы, двигайте ногами и крутите стопами, чтобы разогнать кровь.

Обострение гипертонии

Провокаторы: стрессы на дороге.

Что должно насторожить: боли в затылке, головокружения, одышка, утомляемость и слабость, раздражительность.

Профилактика: Старайтесь не нервничать попусту в пробках и не принимайте близко к сердцу хамство других водителей. Лучше включите приятную музыку - она стабилизирует сердечный ритм. Регулярно измеряйте давление.

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