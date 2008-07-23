Чем рискуют отвыкшие от ходьбы автомобилисты
На первом месте - болезни позвоночника
Болезни позвоночника
Шейный и поясничный остеохондроз. Последний может аукнуться грыжей позвоночного диска и ущемлением седалищного нерва - боль адская.
Провокаторы: тряска, сидение в скрюченном состоянии - склонившись к рулю и вытянув выпрямленные ноги к педалям.
Что должно насторожить: боли в шее, пояснице, головная боль, быстрая утомляемость мышц спины и ног, онемение пальцев рук.
Профилактика: Отрегулируйте сиденье и настройте зеркала так, чтобы сидеть прямо, упираясь головой в подголовник, и не выворачивать шею, следя за движением, под поясницу подложите подушку. Правильный изгиб позвоночника - в виде буквы «S». В длительных поездках каждые 3 часа делайте остановки и разминайтесь: походите, помашите руками, покрутите бёдрами, сделайте наклоны.
Проблемы со стопами
Артрит (покраснение и болезненность суставов пальцев ног), пяточная шпора, бурсит (воспаление суставной сумки), плоскостопие.
Провокаторы: недостаток ходьбы, неравномерная нагрузка на стопы во время нажатия на педали.
Что должно насторожить: похрустывание, боль и отёки в ступнях.
Профилактика: Ежедневные пешие прогулки, ходьба по гальке, захватывание камешков пальцами ног, перекатывание палочки ступнями, массаж стоп. Во время остановок в долгой дороге походите на носках, на внутреннем и наружном крае стоп. Можно обратиться к ортопеду, который порекомендует ортопедические стельки или обувь.
Поражения глаз
Конъюнктивит, ощущение «песка в глазах», аллергические воспаления, перенапряжение глазных мышц.
Провокаторы: мелькание света и тени, всевозможных побрякушек на зеркале, тонированные стёкла, табачный дым, пыль, выхлопные газы, едкие пары от некачественного омывателя стёкол.
Что должно насторожить: покраснение и резь в глазах, усталость глаз.
Профилактика: Не вешайте на зеркало заднего вида безделушки, чаще вытряхивайте пепельницы, протирайте пыль и пылесосьте в салоне, удалите слишком тёмную тонировочную плёнку со стёкол. Подберите солнцезащитные очки с качественными линзами.
Простудные заболевания
Насморк, больное горло, воспаление мышц шеи и груди (миозит) и как верх беспечности - воспаление лёгких.
Провокаторы: сквозняки, создаваемые кондиционерами и открытыми окнами.
Что должно насторожить: обычные симптомы начинающейся простуды.
Профилактика: Не открывайте больше одного окна, не выскакивайте из жаркого салона в прохладу улицы легко одетыми, в машине направляйте холодный воздух кондиционера вверх или к ногам, а не в лицо. Одевайтесь по погоде, а не для машины.
Застой крови
Икак следствие - геморрой, варикозное расширение вен на ногах, нарушения в репродуктивных органах.
Провокаторы: долгое сидение в одной позе.
Что должно насторожить: сосудистые «звёздочки», ноющие боли и чувство жжения в ногах, отёки; боль и кровь при дефекации.
Профилактика: Стоя в пробке, ёрзайте пятой точкой по сиденью, сжимайте и разжимайте ягодицы, двигайте ногами и крутите стопами, чтобы разогнать кровь.
Обострение гипертонии
Провокаторы: стрессы на дороге.
Что должно насторожить: боли в затылке, головокружения, одышка, утомляемость и слабость, раздражительность.
Профилактика: Старайтесь не нервничать попусту в пробках и не принимайте близко к сердцу хамство других водителей. Лучше включите приятную музыку - она стабилизирует сердечный ритм. Регулярно измеряйте давление.