В системе здравоохранения накопилось очень много проблем - Премьер-министр
Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в системе здравоохранения накопилось очень много проблем на всех уровнях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Вопрос назначения министра здравоохранения должен быть очень взвешенным», - сказал премьер.
По словам Гройсмана, в системе здравоохранения, которая является одной из сложнейших и важнейших, «накопилось очень много проблем на всех уровнях».
Также Гройсман дал поручение Министерству здравоохранения относительно отчета по «каждой больнице» о наличии необходимых лекарств.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров. При этом министр здравоохранения не назначен.