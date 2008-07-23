Акушеров Сумщины посадят на скутеры
09:14, 23 июля 2008Страна
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Пообещал и. о. губернатора Николай Лаврик
До конца лета каждый фельдшерско-акушерский пункт Сумщины получит скутер. Об этом пообещал и. о. губернатора Николай Лаврик в ходе рабочей поездки в Шосткинский район Сумской области.
На "скутеризацию" главу области подвигли жалобы сельских медиков на отсутствие транспорта.
Напомним, больницы, обслуживающие жителей сел и поселков зачастую пользуются устаревшим транспортом, оставшимся еще с советских времен.
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