Акушеров Сумщины посадят на скутеры

До конца лета каждый фельдшерско-акушерский пункт Сумщины получит скутер. Об этом пообещал и. о. губернатора Николай Лаврик в ходе рабочей поездки в Шосткинский район Сумской области.

На "скутеризацию" главу области подвигли жалобы сельских медиков на отсутствие транспорта.

Напомним, больницы, обслуживающие жителей сел и поселков зачастую пользуются устаревшим транспортом, оставшимся еще с советских времен.

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