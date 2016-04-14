Кабмину поручили разработать стратегию преодоления последствий аварии на ЧАЭС

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров Украины разработать и внести на утверждение до 1 октября текущего года проект стратегии преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в указе главы государства №141 от 13 апреля, опубликованного на сайте президента.

“Обеспечить разработку и внести до 1 октября в установленном порядке на утверждение президенту проект стратегии преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, которая должна упорядочить радиологическую реабилитацию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению”, — говорится в указе.

Читайте такжеFDA одобрила применение филграстима для лечения последствий радиационного облученияСогласно документу, соответствующая стратегия должна быть направлена на мотивацию местных органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий по улучшению радиологической ситуации, экономического и социального развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также поддержку социальной активности соответствующих территориальных общин.

Кроме того, стратегия должна предполагать активизацию научных исследований в сферах ядерной и радиационной безопасности, влияния ионизирующего излучения на человека и окружающую природную среду, создание условий для размещения в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения объектов альтернативной энергетики и привлечения инвестиций для реализации проектов по энергоэффективности на объектах, расположенных в этих зонах.

Также правительству поручено разработать и внести до 1 октября на рассмотрение Верховной Рады законодательные изменения общегосударственной программы снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

В актуализированной программе должен быть проработан вопрос совершенствования классификации радиоактивных отходов для их захоронения и критериев принятия на захоронение в хранилищах соответствующего типа, а также установки на территории зоны отчуждения - зоны специального промышленного использования, которая пожизненно является непригодной для проживания, и определить ее границы.

Ранее в интервью УНИАН глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал, что в радиусе 10 км от ЧАЭС будет сформирована зона специального промышленного использования, на территории которой будут расположены объекты по обращению с отработавшим ядерным топливом и ядерными отходами.

Читайте такжеМожно ли беременным проводить рентген-исследованиеКак отметил Петрук, это позволит сконцентрировать все ядерные объекты в одном месте, что будет правильно с точки зрения безопасности, поскольку на территории зоны отчуждения не может вестись обычная хозяйственная деятельность.