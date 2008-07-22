В Швейцарии появились банкоматы для слепых
"Общаются" с клиентами на нескольких языках
Банк Credit Suisse установил на территории Швейцарии более 200 "говорящих" банкоматов, через которые незрячие люди смогут совершать денежные операции, не обращаясь за посторонней помощью.
Новые банкоматы могут "общаться" с клиентами на французском, английском, немецком и итальянском языках. Инструкции по пользованию автоматом передаются через наушники, чтобы сохранить конфиденциальность проводимых операций.
Разработка оборудования проводилась при участии нескольких организаций, которые объединяют слабовидящих и слепых. Воплощая в жизнь этот проект, банк реализует один из этапов своей программы, призванной улучшить обслуживание людей с ограниченными физическими возможностями.
Напомним, еще в апреле подобные банкоматы появились в Норвегии. Две машины расположили в центре Осло и пообещали до конца года увеличить их число до 200 по всей стране. В Норвежской ассоциации слепых приветствовали такие действия местных банковских учреждений и назвали их настоящим прорывом.