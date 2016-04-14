В составе нового правительства остается вакантной должность главы Минздрава

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщила вчера в комментарии журналистам после заседания фракций коалиции.

Она отметила, что “БПП” не согласовал министра по вопросам здравоохранения.

“До завтра, возможно, этот вопрос решится”, - сказала Сюмар.