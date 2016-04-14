В составе нового правительства остается вакантной должность главы Минздрава

09:19, 14 апреля 2016
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Заместитель лидера фракции “Народный фронт” Виктория Сюмар отмечает, что в составе будущего правительства все еще остается одна вакантная должность — министра здравоохранения.

У складі нового уряду залишається вакантною посада очільника МОЗ - Сюмар Київ. 13 квітня. УНІАН. Заступник лідера фракції

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщила вчера в комментарии журналистам после заседания фракций коалиции.

Она отметила, что “БПП” не согласовал министра по вопросам здравоохранения.

“До завтра, возможно, этот вопрос решится”, - сказала Сюмар.

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