В составе нового правительства остается вакантной должность главы Минздрава
09:19, 14 апреля 2016Страна
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Заместитель лидера фракции “Народный фронт” Виктория Сюмар отмечает, что в составе будущего правительства все еще остается одна вакантная должность — министра здравоохранения.
В составе нового правительства остается вакантной должность главы Минздрава / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сообщила вчера в комментарии журналистам после заседания фракций коалиции.
Она отметила, что “БПП” не согласовал министра по вопросам здравоохранения.
“До завтра, возможно, этот вопрос решится”, - сказала Сюмар.
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