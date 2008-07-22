Сегодня невозможно проверить настоящее влияние ГМО

Украинские эксперты считают, что сегодня невозможно проверить настоящее влияние генетически модифицированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на круглом столе "ГМО - есть или нет?", организованном компанией "КОНТИ".

При этом мнения экспертов относительно того, какое влияние может иметь использование ГМО, разделились.

По словам кандидата биологических наук Григория ПЕТЮХА, при оценке влияния ГМО нужно, в первую очередь, отталкиваться от того, что речь идет об абсолютно новых, несуществующих в природе организмах. "При экспертизе на вредность в мире используют те же критерии, что и для естественных мутантов, радиологических и химических мутантов, для оценивания токсического действия. К сожалению, в мире сегодня нет методики, которая бы позволила оценить влияние действия ГМО", - добавил он.

Как отметил заведующий лаборатории детекции ГМО Института клеточной биологии и генной инженерии Борис СОРОЧИНСКИЙ, украинцы должны исходить, в первую очередь, из социально-экономической безопасности. "В связи с внедрением ГМО, в мире идет значительное перераспределение рынка, и мы должны определиться, какую позицию на этом рынке хотим занять", - сказал он.

В круглом столе также приняли участие начальник "Укрметртестстандарт" Владимир СЕМЕНОВИЧ, менеджер ООО "Монсанто Украина" Николай БОЙКО, президент Фонда здоровья поколений Лилия ПОДКОПАЕВА, президент Общенациональной ассоциации генетической безопасности Александр БАРАНОВ и директор департамента маркетинга "КОНТИ" Евгений ВАСИЛЕНКО.

** ГМО (генетически модифицированные организмы) - это живые организмы (животные, растения, бактерии и вирусы), генотипы которых были искусственно изменены при помощи методов генной инженерии для придания им некоторых полезных свойств. Например, в растения можно ввести гены, отвечающие за устойчивость к вредителям, гербицидам, неблагоприятным условиям произрастания. Или в геном животных можно ввести модификации, позволяющие увеличить содержание полезных белков в молоке.

Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутагенеза. Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.