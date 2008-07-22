Чтобы голова никогда не болела

Головная боль, пожалуй, самая тяжелая форма недомогания, которая приходит, к сожалению, к каждому человеку порой очень часто. Причин появления головной боли достаточно много: начиная от плохо проветриваемого помещения или климатических условий (сильный ветер, гроза, ливень, ураган) и заканчивая недосыпанием, переутомлением, психическим расстройством, стрессом или периодом критических дней у женщин.

Головная боль часто снижает нашу работоспособность, что может привести к не очень то приятным результатам.

Как только данная боль начинает оповещать о себе, мы сразу принимаем решение выпить таблеточку Аспирина, Цитрамона, Анальгина или принять другие препараты, которые буквально через 30 минут снимают недомогание. Однако мы не задумываемся над тем, что такие таблетки содержат достаточно большое количество химических элементов, которые в свою очередь, накапливаясь в нашем организме, могут пагубно повлиять на отдельные органы.

В прошлые времена, когда фармацевтика была на достаточно низком уровне, наши пра-пра-пра-бабушки и дедушки, чтобы предотвратить головную боль, использовали различные методы, применяя легкодоступные каждой семье растения и овощи. Самые эффективные средства народной медицины переходили из поколения в поколение, и вот теперь мы можем также обнаружить их для себя.

К больным местам головы на несколько минут прикладывать листья свежей белокочанной капусты или ботву свеклы. Натереть хрен на терке и прикладывать отжатый сок к больным вискам, мягко втирая их массажными круговыми движениями. Натертый хрен также можно намазывать на хлеб, что также способствует иногда снятию головной боли. Довести до кипения яблочный уксус, разбавленный водой. Дышать парами данной жидкости порядка 50 раз.

Заварить достаточно крепкий черный чай или зеленый. Добавить в него горсть сухих листьев мяты, подождать до полной готовности и выпить целиком целую большую кружку. Вкусным и достаточно эффективным средством является сок черной смородины (а также можно использовать сок из клубники, брусники или калины). Пить рекомендуется по ¼ стакана 3 раза в день.

Дольку лимона очистить от сочной мякоти и приложить ко лбу на несколько минут внутренней стороной. В аптеке можно приобрести ментоловое масло и втирать его периодически в больные точки головы. Через некоторое время боль утихает.

Настой мелиссы помогает не только при головной боли, но также при бессоннице.

15г мелиссы заливают 1 стаканом кипятка и настаивают порядка 30 минут. Принимать 5-6 раз в день по 1-2 столовой ложке.

Сок свежего картофеля также способствует снятию периодических головных болей. Для этого достаточно пить по ¼ стакана сока в день.

Для предотвращения появления головных болей необходимо с утра натощак пить по 1 стакану простокваши или сыворотки.

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