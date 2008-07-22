Как проснуться утром, полным энергии и желания работать?

Независимо от того, работаете вы или заботитесь о доме и семье, выходные вы ожидаете с нетерпением, чтобы отдохнуть. Но приходит понедельник, и вам опять сложно включиться в работу. Как проснуться утром, полненым энергии и желания работать, подскажут следующие советы.

1. Вместо того, чтобы начинать неделю, потрясенным тем количеством работы, которое на вас навалилось и требует выполнения, составьте вечером список, что и когда нужно сделать, в какой последовательности по срочности. Это поможет вам спланировать свое время и все успеть.

2. Будет лучше, если на вечер вы спланируете что-то приятное, что расслабляет, что поможет вам отбросить свои переживания. Например, просмотр приятного фильма, встреча с друзьями, ванна из аромамаслами, массаж.Запланируйте посещение какого-то заведения. Легкое волнение от будущей встречи поможет вам чувствовать себя более энергично в этот день.

3. Уберите свое рабочее место в пятницу вечером. Последний рабочий час пятницы, обычно, малопроизводительный. Это прекрасная возможность, чтобы разгрести горы бумаг на рабочем столе и подготовить то, что вам будет необходимо в понедельник. Чистое рабочее место даст вам ощущение свежести в понедельник утром, и вы сможете быстро включиться в работу, сфокусироваться на срочных делах.

4. Начните день с физических упражнений. Исследования показывают, что в результате физических упражнений производится гормон серотонин, который предотвращает возникновение депрессий, а также любых пессимистических настроений. 30 минут кардиоупражнений утром помогут вам почувствовать прилив энергии. Более того, этого времени будет достаточно, чтобы открылись поры, и кожа засияла здоровьем.

5. Здоровый завтрак. Плохой завтрак или вообще его отсутствие - это неправильный способ для начала дня. Оптимальный вариант, если ваш завтрак будет включать овощной омлет или просто овощи с яйцом или кусочком мяса, овсянку с изюминами, сыр. В целом, все то, что богатое белком, ведь именно белок дает вам энергию на весь день.

6. Лучше всего надеть утром любимый наряд, в котором вы будете чувствовать себя привлекательной и в котором вам будет комфортно. Это, понятное дело, поднимет вам настроение. Кроме того, приготовьте его с вечера, чтобы точно быть уверенным, что с ним все в порядке, и вы сможете его одеть.

7. Возьмите за привычку выпить в середине дня чашку зеленого чая. Эта процедура освежает, дает заряд энергии, а также время отдохнуть. Если вы не любите зеленый чай, замените его травяным.

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