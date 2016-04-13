В Украине зарегистрировано более 73 тыс. детей-сирот - Минсоцполитики

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель директора Департамента по защите прав детей и усыновлению Министерства социальной политики Владимир Вовк сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной старту проекта Фонда Рината Ахметова "2016 год - год наставничества и усыновления".

"По данным официальной государственной статистики, на 1 января 2016 в Украине (без учета оккупированных территорий востока и Крыма, где тоже остались наши дети-сироты, и они должны входить в статистику) 73 тыс. 182 детей-сирот. Из них в Донецкой области - 4 тыс. 709, в Луганской - 1 тыс. 432 ребенка", - сказал Вовк.

Он подчеркнул, что из общего количества таких детей лишь 20-23% - сироты, остальные дети являются сиротами при живых родителях, дети, лишенные родительского попечения.

"Первый и главный акцент государству и общественности следует делать на работе с семьей, на восстановление родительских прав, невозможности забирать ребенка у родителей. Но для этого необходимо удовлетворить потребности семьи. Этому способствует и патронатная форма воспитания детей, биологические родители которых лишены своих прав", - сказал Волк.

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По его словам, из общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, более 52 тыс. 906 находятся под опекой ближайших родственников, в интернатных учреждениях остаются около 6 тыс. 600 детей, 25 тыс. детей - из семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не могут воспитывать детей. 18 тыс. детей могут быть усыновлены.

"В течение прошлого года 1 тыс. 868 детей были усыновлены, то есть лишь 10% от потребности. Национальное усыновление значительно преобладает над межгосударственным...", - заметил Вовк.