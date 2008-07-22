Общеукрепляющие средства у нас под рукой

Улучшают самочувствие поливитамины с микроэлементами, например, квадевит, витам, дуовит, мультитабс, специально для женщин — компивит и тому подобное.

С такой же целью рекомендуют проросшую пшеницу или маслю из зародышей пшеницы, которые богаты витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Они улучшают силу мышц, в том числе и сердца, уменьшают проявления атеросклероза.

Может быть полезной такая общеукрепляющая смесь (рецепт народной медицины): алоэ, лимон, изюм, курага — все в равных частях (по 100 г) перемолоть на мясорубке для мяса и прибавить 0,5 л вина «кагор», употреблять по 1 столовой ложке смеси перед едой. Вместо вина можно взять 0,5 л меда. Улучшаются функции всех органов и самочувствие больного.

При постоянной выраженной потливости можно пить настой шалфея: 1 ст. л. травы залить 400 мл кипятка, настоять час, процедить. Пить по полстакана трижды в день до еды. Помогает также в период климакса женщинам и в случае хронических гастритов со сниженной кислотностью желудочного сока, укрепляет нервную систему.

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