Ментол вызывает привыкание к курению

Компании- производители табачной продукции специально манипулируют уровнем содержания ментола в сигаретах, чтобы сделать более легким и приятным процесс привыкания к курению. В первую очередь, это рассчитано на делающих первую в жизни затяжку молодых людей. К такому заключению пришел доктор Грегори Коннолли из школы здравоохранения при знаменитом Гарвардском университете в Кембридже /штат Массачусетс/.

Изучение документов производителей табачных изделий позволило установить, что они еще в 1987 году разработали стратегию привлечения молодого поколения к употреблению своих товаров. Ментол стимулирует рецепторы в легких и полости рта, отвечающие за эффект прохлады, а также позволяет снизить неприятные ощущения от никотина.

Малое содержание ментола делает первую затяжку приятной, высокое содержание отталкивает несовершеннолетних, но привлекает заядлых курильщиков, говорится в исследовании Коннолли, опубликованном в последнем выпуске "Американского журнала общественного здравоохранения".

Согласно официальным данным, каждый день 4 тыс американцев младше 18 лет выкуривают первую в жизни сигарету. Из них 1,1 тыс человек становятся курильщиками. От последствий вредной привычки в США умирают более 400 тыс человек ежегодно.

ami-tass.ru