Почему Украина не может побороть эпидемию туберкулеза?

Хотя принято считать, что туберкулез — болезнь преимущественно самых бедных, обездоленных и социально дезадаптированных слоев населения, тем не менее история знает очень много случаев, когда туберкулез поражал известных, талантливых и социально активных людей. Вот только отдельные имена: прозаики и поэты — Леся Украинка, Михаил Коцюбинский, Максим Горький, Шолом-Алейхем, Илья Ильф, Александр Грин, Борис Гринченко, Федор Достоевский, Антон Чехов, Джордж Байрон, Анна Ахматова, композиторы и музыканты — Фридерик Шопен, Никола Паганини, философы — Бенедикт Спиноза, Альбер Камю, ученый Владимир Вернадский. Эти выдающиеся личности, страдавшие от туберкулеза, внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой культуры. Известно, как мужественно переносила физические и моральные страдания Леся Украинка, а ее знаменитое стихотворение Contra spem spero преисполнено колоссальной энергетики борьбы с недугом. Склоняясь перед жизненным подвигом этих людей и вместе с тем с целью предупреждения современников об опасности этого заболевания, Международная коалиция организаций «Остановим туберкулез вместе!» и Общественный совет по вопросам противодействия заболеванию туберкулезом в Украине обратились к президенту нашего государства В.Ющенко с предложением объявить 1 августа — день смерти Леси Украинки — национальным Днем памяти пострадавших от туберкулеза.

Против туберкулеза – всем миром, как и сто лет назад

Почему усилия государства, направленные на преодоление эпидемии не дают ожидаемых результатов? Только в течение последних пяти лет принята уже вторая национальная программа противодействия туберкулезу, однако палочка Коха упорно «саботирует» все программы, указы и постановления и предпочитает жить по своим законам. Медики-фтизиатры иронизируют, дескать, тех, кто на государственном уровне причастен к принятию решений, касающихся борьбы с туберкулезом, стоит хотя бы на неделю поместить в тубдиспансер. В эффективности такого метода врачи не сомневаются. По крайней мере, те, кто страдает синдромом чиновника, своими глазами увидели бы, в каких условиях содержаться и лечатся больные, в каком плачевном состоянии находятся отдельные противотуберкулезные заведения (ПТЗ). Специалисты бьют тревогу: большинство ПТЗ не отвечают санитарным требованиям, сточные воды в них не обеззараживаются (только около девяти процентов таких учреждений оборудованы очистительными сооружениями). Для палочки Коха — просто рай!.. Для нас с вами наоборот — чем более загрязнена окружающая среда, тем больше опасность заболеть туберкулезом.

Недавно прошли общественные слушания на тему «Общего­сударственная программа противодействия заболеванию туберкулезом в 2007 — 2011 годах»: первый год выполнения». В них приняли участие представители общественных организаций, Минздрава и других министерств, ответственных за выполнение программы, специалисты-медики, журналисты. Государственные чиновники, от которых в значительной степени зависит реализация программы, проигнорировали это мероприятие. Как и отдельные народные депутаты, в частности В.Коновалюк, который в профильном комитете Верховной Рады занимается именно бюджетными программами и контролем за использованием государственных средств. Досадно, ведь именно от людей, причастных к принятию решений на государственном уровне, зависит, будет ли Украина и в дальнейшем оставаться в списке стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом и будет ли Запад смотреть с опаской в нашу сторону, что в конце концов угрожает нам изоляцией от остальных европейских государств, или мы сможем положить конец распространению социально опасных инфекций, тем более что в этом нам оказывает поддержку международное сообщество.

К сожалению, в слушаниях не принимал участия один из главных соисполнителей общегосударственной программы — Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний. А ведь в подведомственных ему учреждениях ситуация с распространением этой инфекции самая угрожающая. И хотя в последнее время там наметилась тенденция к снижению заболеваемости, однако для оптимистических рапортов оснований пока нет. Показатель заболеваемости туберкулезом, по данным департамента, составляет сейчас 1600 (на 100 тысяч), что в двадцать раз превышает показатель среди гражданского населения. На сегодняшний день в учреждениях пенитенциарной системы находится около шести тысяч больных активной формой туберкулеза, из них в туберкулезных больницах для осужденных — 5120 и 700 — в следственных изоляторах. Это вообще нонсенс — больной с активной формой туберкулеза в СИЗО, где имеются просто-таки тепличные условия для распространения инфекции. На сегодняшний день в следственных изоляторах (всего их 32) содержатся почти 33,5 тыс. человек. Сколько из них станут жертвами палочки Коха за время, пока будут находиться под следствием? Еще в 2004 году Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании специальных отделений при тубдиспансерах, куда будут направляться на лечение из изоляторов временного содержания больные туберкулезом до вступления в силу приговора суда. Однако решение вопроса относительно открытия таких отделений упирается в ряд проблем законодательного характера. Если в парламенте предыдущего созыва еще были специалисты, понимавшие проблему и инициировавшие соответствующие изменения и дополнения к Закону «О борьбе с заболеванием туберкулезом», то нынешних нардепов, похоже, подобные проблемы не беспокоят. (А зря. Ведь, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся.) Сегодня специалисты департамента пытаются найти выход из ситуации, открыв временные следственные изоляторы в больницах для осужденных. Разработана модель системы исполнения наказаний. Больной человек за решеткой — одна из составляющих этой модели. Но это — отдельная тема.

Некоторый пессимизм, воцарившийся в начале слушаний, несколько развеялся после того, как к обсуждению присоединился Святослав Вакарчук. Участие в слушаниях известного певца и народного депутата аудитория восприняла с оптимизмом: появилась надежда на то, что мнение широкой общественности удастся донести до парламентариев и членов правительства, придать проблеме социальной остроты, вобще роль популярной личности в этом деле может стать очень значимой.

Святослав Иванович сказал, что считает своим гражданским и человеческим долгом присоединиться к движению «Остановим туберкулез вместе». Эта проблема отозвалась болью в его сердце, ведь пришлось столкнуться с ней очень близко. Заболел один из друзей. Врач, к которому обратился парень, поставил диагноз — туберкулез и назначил лечение. Однако через некоторое время болезнь снова обострилась. Снова больница, анализы, лечение. Прошло еще несколько месяцев, и другой врач, известный профессор, консультировавший парня, сказал, что лечение было неэффективным. «Это приводит к мысли о том, на каком уровне такое европейское государство, как Украина, занимается профилактикой и лечением туберкулеза. К сожалению, у нас снизился уровень образования и профессионализма, — констатировал С.Вакарчук.

Народный депутат убежден, что кроме вопросов, требующих решения на законодательном уровне, есть и другой, не менее важный аспект, которому не уделяется надлежащего внимания, — информационно-просветительский. Сегодня в представлении рядового украинца туберкулез не стоит в ряду первоочередных проблем, об этой коварной инфекции он очень мало осведомлен. И это при том, что, по данным медицинской статистики, 80% смертей вследствие всех инфекционных и паразитарных болезней, вместе взятых, приходится на туберкулез.

Участники общественного обсуждения, проанализировав результаты выполнения общегосударственной программы за минувший год, пришли к неутешительным выводам. Главный из них можно сформулировать так: отсутствие базового финансирования переводит проблему преодоления эпидемии туберкулеза в ранг второстепенных.

Можно ли говорить о результативности исполнения программы, если из обозначенных ею 44 мероприятий из Государственного бюджета предусмотрено профинансировать только 13, если большая тяжесть в реализации ее задач возложена на областные и местные бюджеты, а средства на многие мероприятия вообще не предусмотрены? Серьезным недостатком программы является то, что финансируется не целевая комплексная программа, а только отдельные закупки (лекарств, тест-систем, медицинских средств и оснащения). И то не в полном объеме. Как и ранее, основные расходы приходятся на второе полугодие.

Так, ассигнование закупок противотуберкулезных препаратов в 2008 году в помесячной росписи расходов Государственного бюджета предусмотрено только с третьего квартала. Это означает, что противотуберкулезные препараты могут попасть в лечебные заведения в лучшем случае в августе. Но ведь перерывы в лечении больного определенными противотуберкулезными препаратами (ПТП) приводят к формированию резистентных (нередко неизлечимых) и хронических форм туберкулеза. Эту проблему — химиорезистентного туберкулеза (ХРТ) врачи-фтизиатры не зря называют рукотворной. Кстати, исследование, проведенное научными работниками Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Яновского в больницах пенитенциарной системы, показало наличие у каждого второго больного химиорезистентного туберкулеза, причем встречаются неодиночные случаи устойчивости микобактерий ко всем противотуберкулезным препаратам. То есть такую форму туберкулеза вылечить практически невозможно. Выйдя на свободу, такие больные нередко исчезают из поля зрения специалистов, не становятся на учет в тубдиспансере, не лечатся, а разносят инфекцию среди здорового населения. Причем не обычного, известного со времен Коха бактериального туберкулеза, а устойчивого к антимикобактериальным препаратам. В сущности, все общество оказывается заложником такой ситуации. А потому, убеждены специалисты, преодоление эпидемии требует более радикальных мер, и предлагают узаконить принудительное лечение, в частности лиц, вышедших из мест лишения свободы.

На совещаниях с участием специалистов неоднократно звучало также предложение о необходимости децентрализации расходов на борьбу с туберкулезом путем предоставления субвенций местным бюджетам.

— Средства, предусмотренные на выполнение общегосударственной программы, расходовались бы значительно эффективнее, если бы их передали в регионы. Зачем мне индийские лекарства или китайская аппаратура? Выделите средства, и я сам приобрету то, что нам нужно, а не то, что навяжут «свыше». Однако на это чиновники не идут, и понятно почему — не хотят лишиться кормушки. Говорят, что будут злоупотребления на местах. Да меня каждый год КРУ проверяет... — так несколько эмоционально (наболело!) выступил в дебатах главный фтизиатр Винницкой области Иван Горбатюк.

Интересно, что средств на медицинскую отрасль с каждым годом выделяется все больше, однако пациенты противотуберкулезных заведений этого не ощущают. И хотя лекарствами все ПТЗ были обеспечены в прошлом году в полном объеме, этого отнюдь не скажешь о питании больных, которое ни в одном регионе страны не отвечает суточным нормам. Но ведь известно, что для эффективного лечения больных туберкулезом нужны не только лекарственные средства — не менее важно, чтобы он получал полноценное сбалансированное питание. Однако сейчас эту проблему стараются замалчивать, будто ее вообще не существует.

Общегосударственной программой и Госбюджетом не предусмотрены целевые расходы на 2007-й и 2008 годы на проведение капитального ремонта противотуберкулезных заведений и реконструкцию их очистительных сооружений, состояние большинства из которых не выдерживает никакой критики. По информации Минздрава, 52 ПТЗ расположены с нарушением санитарных правил, без соблюдения санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке. Большинство таких заведений находятся в помещениях, не отвечающих требованиям санитарных норм и правил.

Кроме МЗ, АМН Украины и Департамента по вопросам исполнения наказаний, расходы на реализацию задач «Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом в 2007 — 2011 годах» другими соисполнителями — МОН, Минсемьи и молодежи, Обществом Красного Креста — Государственным бюджетом не предусмотрены. Не выделено ни копейки также на информационно-просветительскую работу.

«Низкая эффективность государственных мер борьбы с туберкулезом обусловлена, в частности, тем, что основный поток финансирования традиционно направляется на преодоление последствий эпидемии, а не на профилактику и предупреждение заболевания, что в свою очередь приводит к распространению эпидемии и росту затрат на ее преодоление, — считает исполнительный секретарь Общественного совета по вопросам противодействия заболеванию туберкулезом в Украине Сергей Борткевич. — Успеха в борьбе с туберкулезом можно достичь, только объединив усилия всего общества».

Иначе мы обречены еще долго опираться на палочку Коха. Но, как сказал поэт, опираясь на нее, нельзя пройти по жизни.

Самой большой ошибкой в реализации противотуберкулезных мероприятий является неудовлетворительный менеджмент во фтизиатрии и то, что мы не придерживаемся приоритетов при финансировании и проведении противотуберкулезных мероприятий, которые рекомендует нам эпидемиология туберкулеза.

Ю.Фещенко, директор Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Яновского, академик АМН Украины

Согласно статьям 48, 49 Бюджетного кодекса Украины, Государственное казначейство Украины осуществляет казначейское обслуживание расходов Государственного бюджета Украины по росписи, утвержденной Министерством финансов Украины, которой ассигнования на проведение мероприятий «Общегосударственной программы противодействия заболеванию туберкулезом в 2007 — 2011 годах» отдельной бюджетной программой не предусмотрены.

С.Даневич, первый зампред Государственного казначейства Украины

Практически невозможно применить систематизированный подход к анализу мер (противотуберкулезных. — Ред.), поскольку государственные целевые программы, входящие в КПКВК 2301370 («Обеспечение медицинских мер по борьбе с туберкулезом, профилактике и лечению СПИД, лечению онкологических больных». — Ред.), не взаимосвязаны, не направлены на достижение единой цели и задач, которые необходимо достичь на протяжении бюджетного периода.

В.Петренко, председатель Комитета по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИД и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения Украины

Автор: Лидия СУРЖИК

zn.ua