Ученые испытывают революционный препарат от рака

Ученые из британского Исследовательского института онкологии проводят клинические испытания нового препарата от раковой опухоли простаты.

По мнению специалистов, они стоят на пороге самого мощного прорыва в области лечения рака предстательной железы за последние 70 лет.

Ученые подчеркивают, что опухоль простаты в отличие от других видов ракового заболевания практически не поддается воздействию химиотерапии.

Однако они надеются, что благодаря новому препарату абиратерон около 80% больных даже с запущенной степенью ракового заболевания смогут побороться с недугом.

Основное действие лекарства заключается в том, что оно призвано затормаживать выработку гормонов, способствующих увеличению раковых клеток.

Предположительно возникновению злокачественной опухоли простаты в большей степени способствует гормон тестостерон, вырабатываемый в мужских половых органах.

В клинических испытаниях принимают участие 1200 пациентов по всему миру.

Специалисты надеются, что в течение двух-трех лет препарат появится в продаже в виде таблеток.

"Мы надеемся, что абиратерон даст надежду и поможет продлить жизнь", - сказал глава исследовательской группы Йохан де Боно.

Ученые рассчитывают, что со временем новое лекарство смогут применять и женщины, страдающие раком груди, а также пациенты с иными формами раковых заболеваний.

"Препарат выглядит очень многообещающе. Однако мы пока находимся на самых ранних стадиях его клинических испытаний", - заявил специалист в области клинической фармакологии из университета Эдинбурга Дэвид Уэбб.

По словам ученого, в ходе испытаний у препаратов, которые кажутся специалистам весьма эффективными, нередко выявляются серьезные побочные эффекты

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