После празднования дня рождения 13 человек попали в больницы

В Черновицкой области на протяжении 20-21 июля в инфекционные отделения областных (клинической и детской) больниц с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 13 человек, в том числе 4 ребенка (жители с. Шубранец Заставновского района).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, эти люди праздновали 19 июля день рождения в частном домовладении и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего находилось на праздновании 23 человека.

По состоянию на 7.00 вторника госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.