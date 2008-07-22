После празднования дня рождения 13 человек попали в больницы
09:17, 22 июля 2008Страна
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Поставлен диагноз “пищевая токсикоинфекция”
В Черновицкой области на протяжении 20-21 июля в инфекционные отделения областных (клинической и детской) больниц с предварительным диагнозом “пищевая токсикоинфекция” госпитализированы 13 человек, в том числе 4 ребенка (жители с. Шубранец Заставновского района).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, эти люди праздновали 19 июля день рождения в частном домовладении и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего находилось на праздновании 23 человека.
По состоянию на 7.00 вторника госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии. Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер.
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