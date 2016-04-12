Человек, сопровождающий военного в санаторий, имеет право на бесплатную путевку

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 269 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в статью 11 закона «О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которым предоставлено право лицам, сопровождающим военнослужащего, направленного в санаторно-курортное учреждение для продолжения лечения, на получение путевки на бесплатной основе без права на лечение с целью оказания помощи такому военнослужащему.

Законом определено, что лицом, сопровождающим военнослужащего в санаторно-курортное учреждение, не может быть инвалид I группы и несовершеннолетний (не достигший 16-летнего возраста).

Народный депутат Богомолец (фракция «БПП») сообщила на заседании парламента, что в связи с проведение АТО на востоке Украины значительная часть раненых и травмированных военнослужащих после стационарного лечения в военных госпиталях требуют дальнейшего реабилитационного лечения и посторонней помощи как физической, так и психологической.

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«По данным наших специалистов, в психологической реабилитации нуждаются до 95% бойцов, в физической реабилитации нуждаются до 60% бойцов», - подчеркнула она.

Богомолец отметила, что принятие закона «не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета, поскольку реализация положений этого законопроекта возможна в пределах средств, предусмотренных на медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава Вооруженных Сил Украины, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и на обеспечение пострадавших участников антитеррористической операции санаторно-курортным лечением».