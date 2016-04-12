Что ждет украинских медиков в Ливии

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, несмотря на крайне сложную ситуацию по безопасности в Ливии и активную деятельность на ее территории террористических и радикальных исламистских группировок, которые все чаще совершают насильственные действия по отношению к иностранным гражданам, которые находятся в этой стране (вооруженные нападения, захват в заложники, неправомерное ограничение свободы и тому подобное), сохраняется устойчивая тенденция к продолжению выезда украинских медиков в Ливию с целью трудоустройства в ливийских медицинских учреждениях, в том числе с использованием нелегальных каналов.

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Жизнь украинских граждан, которые находятся в Ливии, подвергается серьезной, подчас смертельной опасности, учитывая неспособность ливийских органов власти гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны, а также крайне ограниченные возможности консульской защиты в случае попадания украинских граждан в чрезвычайные обстоятельства на территории Ливии.

Граждане Украины, которые намерены трудоустроиться в медицинских учреждениях Ливии, должны учитывать, что рабочие контракты, которые декларируются потенциальными ливийскими работодателями, могут кардинально отличаться от реальных, прежде всего, в вопросах обеспечения личной безопасности, оплаты труда, обеспечения жильем, рабочей нагрузки, гарантий возврата на Родину и тому подобное. Кроме того, по причинам непредвиденной ситуации в этой стране и отсутствия механизмов урегулирования трудовых споров, выплата заработанных средств может задерживаться или вовсе прекращаться.

МИД в очередной раз настоятельно призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Ливию, а тех соотечественников, кто продолжает находиться в этой стране, – немедленно покинуть ее территорию.