Международной клинике восстановительного лечения детей с ДЦП выделено более 11 млн грн

Соответствующее постановление от 6 апреля № 262 опубликовано на Правительственном портале.

Им установлен механизм использования указанных средств, предусмотренных Законом "О государственном бюджете на 2016 год".

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Продлено на этот год действие постановления Кабмина от 28 марта 2011 года № 325 "Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления в Международной клинике восстановительного лечения мероприятий по реабилитации детей, больных детским церебральным параличом".

Ежегодно курс реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения проходят около 400-450 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных и многодетных семей, больных ДЦП.