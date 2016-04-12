Международной клинике восстановительного лечения детей с ДЦП выделено более 11 млн грн
Кабинет министров Украины предусмотрел выделение в этом году более 11 млн грн из государственного бюджета на реабилитацию больных ДЦП детей в Международной клинике восстановительного лечения.
Соответствующее постановление от 6 апреля № 262 опубликовано на Правительственном портале.
Им установлен механизм использования указанных средств, предусмотренных Законом "О государственном бюджете на 2016 год".
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Продлено на этот год действие постановления Кабмина от 28 марта 2011 года № 325 "Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления в Международной клинике восстановительного лечения мероприятий по реабилитации детей, больных детским церебральным параличом".
Ежегодно курс реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения проходят около 400-450 детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов и детей из малообеспеченных и многодетных семей, больных ДЦП.