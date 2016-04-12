Названа кандидатура на пост министра здравоохранения

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно предложению, первым вице-премьером будет Виталий Ковальчук, против которого Гройсман выступил вечером.

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Кроме того были предложены следующие кандидатуры:

Вице-премьер по гуманитарным вопросам Павла Розенко.

Вице-премьера Евроинтеграция Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того, в новом кабмине будет должность вице-премьера по делам АТО и оккупированных территорий, которую займет Владимир Кистион.

Министр Кабинета министров - Саенко.

Минобразования - Лилия Гриневич.

Минсоцполитики - Максим Нефедов.

Минфин - Александр Данилюк.

Должность министра экономики пока вакантна, но фракция определилась с первым заместителем министра – Юлия Ковалив.

Главой Минздрава предлагают назначить Александра Реву.

Мининфрастурктуры - Владимира Омельяна.

В Минтопэнерго пока тоже не выбран кандидат.

Минэкологии - Остап Семерак.

МИД - Павел Климкин.

МОУ - Степан Полторак.

АПК – Тарас Кутовой.

Минкульт - Евгений Нищук.