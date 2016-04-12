Названа кандидатура на пост министра здравоохранения
Кандидат в премьеры Владимир Гройсман предложил фракции БПП состав нового Кабинета министров.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Согласно предложению, первым вице-премьером будет Виталий Ковальчук, против которого Гройсман выступил вечером.
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Кроме того были предложены следующие кандидатуры:
Вице-премьер по гуманитарным вопросам Павла Розенко.
Вице-премьера Евроинтеграция Иванну Климпуш-Цинцадзе.
Кроме того, в новом кабмине будет должность вице-премьера по делам АТО и оккупированных территорий, которую займет Владимир Кистион.
Министр Кабинета министров - Саенко.
Минобразования - Лилия Гриневич.
Минсоцполитики - Максим Нефедов.
Минфин - Александр Данилюк.
Должность министра экономики пока вакантна, но фракция определилась с первым заместителем министра – Юлия Ковалив.
Главой Минздрава предлагают назначить Александра Реву.
Мининфрастурктуры - Владимира Омельяна.
В Минтопэнерго пока тоже не выбран кандидат.
Минэкологии - Остап Семерак.
МИД - Павел Климкин.
МОУ - Степан Полторак.
АПК – Тарас Кутовой.
Минкульт - Евгений Нищук.